Auto a idrogeno: dove fare rifornimento

Come anticipato prima, non è necessario ricaricare le auto a idrogeno come le elettriche. Il rifornimento segue la stessa modalità delle auto diesel o benzina e con le stesse tempistiche. Purtroppo, per ora, le stazioni di rifornimento a idrogeno sono ancora poche in Italia.

In futuro, però, aumenteranno a dismisura ed è già in atto un’iniziativa per aprirne sempre di più. Entro il 2025 verranno costruite circa 197 stazioni di rifornimento per le auto a idrogeno, di cui 56 per gli autobus.

Le stazioni di rifornimento attualmente presenti in Italia

Purtroppo sono presenti pochissime stazioni di rifornimento e si trovano ai seguenti indirizzi:

Bolzano : Via Enrico Mattei, 1

: Via Enrico Mattei, 1 Milano : Via Giuseppe Impastato, 27

: Via Giuseppe Impastato, 27 Mantova : Via Francesco Vaini, 1

: Via Francesco Vaini, 1 Collesalvetti : Diramazione Firenze-Pisa-Livorno KM 64

: Diramazione Firenze-Pisa-Livorno KM 64 Roma : Autostrada Roma-Fco km 5,657

: Autostrada Roma-Fco km 5,657 Capo d’Orlando: Zona Industriale, Contrada Masseria

L’importanza delle auto a idrogeno

Le auto a idrogeno stanno sconvolgendo il mondo automobilistico e vogliono essere il fulcro vitale per un futuro ecosostenibile. Attualmente, almeno in Italia, questo futuro sembra essere ancora lontano, ma le aziende stanno lavorando duramente per produrre sempre di più queste auto e, ovviamente, le stazioni per rifornirsi.

Snam, società di infrastrutture energetiche, chiama questo progetto Vision to 2030, con investimenti concentrati su trasporto, stoccaggio e progetti su idrogeno e biometano.

Il budget di questi investimenti corrisponde a 8.100 milioni di euro tra il 2021 e il 2025.

