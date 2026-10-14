Auto in autunno: controlli e ricambi da valutare prima dell’inverno

Con l'arrivo dell'autunno cambiano rapidamente le condizioni di guida: aumentano le ore di buio, diventano più frequenti pioggia e umidità e le temperature iniziano a scendere.

È quindi un buon momento per controllare l’auto e individuare eventuali componenti usurati prima dell’arrivo dell’inverno.

Una manutenzione preventiva non serve soltanto a ridurre il rischio di guasti. Pneumatici, batteria, tergicristalli, impianto frenante, liquidi e illuminazione incidono direttamente sulla sicurezza e sulla capacità del veicolo di affrontare condizioni meteorologiche meno favorevoli.

Pneumatici: pressione, battistrada e dotazioni invernali

Gli pneumatici sono uno dei primi elementi da controllare. Oltre allo stato generale della gomma, è importante verificare la pressione secondo quanto indicato dal costruttore e controllare che il battistrada non presenti un’usura irregolare o eccessiva.

Con pioggia intensa e asfalto bagnato, pneumatici in buone condizioni aiutano a mantenere aderenza e capacità di drenaggio dell’acqua. Un battistrada consumato può invece aumentare il rischio di perdita di aderenza e aquaplaning.

In vista dell’inverno bisogna inoltre verificare gli obblighi previsti sulle strade abitualmente percorse. Sui tratti interessati dalle apposite ordinanze, generalmente nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile, è necessario utilizzare pneumatici invernali oppure avere a bordo dispositivi antisdrucciolevoli idonei.

Batteria: il freddo può mettere in evidenza i primi problemi

Le basse temperature possono rendere più evidente una batteria già indebolita. Se l’avviamento del motore diventa più lento del solito, le luci perdono intensità o la batteria ha già diversi anni di utilizzo, può essere opportuno farne controllare lo stato di carica e la capacità di avviamento.

Durante l’inverno aumentano inoltre gli utilizzi contemporanei dell’impianto elettrico: fari, lunotto termico, ventilazione, tergicristalli e altri servizi richiedono energia proprio nel periodo in cui il freddo può ridurre temporaneamente le prestazioni dell’accumulatore. Anche ACI segnala la batteria tra i componenti da controllare con particolare attenzione prima dei mesi più freddi.

Tergicristalli, liquidi e visibilità

Con pioggia, nebbia e giornate più corte la visibilità diventa ancora più importante. Le spazzole tergicristallo devono pulire il parabrezza in modo uniforme, senza lasciare zone non pulite, rumori o striature evidenti.

È utile controllare anche il livello del liquido lavavetri scegliendo, quando necessario, un prodotto adatto alle basse temperature. Lo stesso vale per il circuito di raffreddamento: il livello e le caratteristiche del liquido refrigerante devono rispettare le specifiche previste dal costruttore.

Prima dell’inverno conviene inoltre verificare il corretto funzionamento di anabbaglianti, abbaglianti, indicatori di direzione, luci di posizione e stop. Con meno ore di luce naturale, una lampadina non funzionante può diventare rapidamente un problema di sicurezza.

Freni: meglio intervenire prima che l’usura diventi evidente

Anche l’impianto frenante merita un controllo periodico. Rumori insoliti durante la frenata, vibrazioni, aumento dello spazio necessario per fermare l’auto o variazioni nella risposta del pedale sono segnali da non trascurare.

Dischi e pastiglie devono essere valutati in base al loro reale stato di usura e alle indicazioni del costruttore. In caso di dubbi è preferibile rivolgersi a un’officina, evitando di rimandare la verifica fino a quando il componente è ormai completamente usurato.

Ricambi online: la compatibilità viene prima del prezzo

Internet permette oggi di confrontare facilmente marchi, caratteristiche e prezzi di numerosi ricambi auto. Prima dell’acquisto, però, è fondamentale verificare che il componente sia effettivamente compatibile con il proprio veicolo.

Uno stesso modello di auto può infatti essere stato prodotto con motorizzazioni, allestimenti e componenti differenti. Per questo è utile controllare modello, anno di produzione, motorizzazione, codice del componente e, quando richiesto, dati identificativi del veicolo.

Una volta individuato il ricambio corretto, può essere utile verificare anche eventuali offerte AUTODOC, confrontando promozioni e codici sconto disponibili prima di completare l’ordine.

Il prezzo, comunque, non dovrebbe essere l’unico criterio di scelta: bisogna considerare anche produttore, specifiche tecniche, compatibilità, condizioni di consegna e possibilità di restituzione del componente.

Preparare l’auto prima dell’inverno evita interventi d’urgenza

Controllare l’auto in autunno consente di affrontare con maggiore tranquillità i mesi più freddi e di programmare eventuali interventi senza dover aspettare che un componente provochi un guasto.

Un controllo stagionale di pneumatici, batteria, tergicristalli, liquidi, freni e illuminazione richiede relativamente poco tempo, ma può aiutare a prevenire inconvenienti proprio quando pioggia, freddo e minore visibilità rendono la guida più impegnativa.

La manutenzione preventiva resta quindi uno dei modi più semplici per preservare sicurezza, affidabilità e valore dell’auto, evitando che una piccola usura trascurata si trasformi in un intervento più costoso durante l’inverno.