I Coma Cose sono un gruppo musicale che è anche partner nella vita. In questo articolo vediamo che auto guidano quando sono lontani dallo studio di registrazione e non si concentrano sul loro lavoro.

L’auto dei Coma Cose

I Coma Cose sono appassionati di automobili, in particolare di auto d’epoca, a dispetto di quanto cantano nella loro canzone “odio i motori”. Sui loro profili social infatti sono stati paparazzati a bordo e di fianco a diverse auto d’epoca.

Quella che utilizzano maggiormente è però una Mini 1000 prodotta nel 1977 e commercializzata nel loro caso con il marchio Leyland dato che il modello veniva commercializzato sotto diverse case a seconda del mercato.

In Italia era arrivata sia come Leyland che come innocenti, oltre che come Mini. Si tratta di un’auto dal design iconico e dotata di una potenza bassa ma che la rende perfetta per il traffico di una città come Milano.

Per il futuro ancora spazio al vintage?

La Mini Leyland è sicuramente nel loro garage anche se molto probabilmente ne avranno altre che non hanno ancora svelato. Nasce quindi spontaneo il dubbio legato alla prossima auto su cui saranno paparazzati.

Sarà ancora un veicolo vintage o si focalizzeranno su un modello moderno? Considerata la loro passione è difficile che puntino su un veicolo recente. Il mercato del vintage è davvero variegato spazio quindi a delle sorprese.

Chissà che non meraviglino ancora il pubblico con un’auto proveniente dal passato che è in grado di incantare gli appassionati. Non resta che attendere la prossima partecipazione al festival o l’uscita di un nuovo singolo.

Nel frattempo potranno utilizzare quella che hanno in possesso per spostarsi riportando le lancette del tempo indietro nel passato.