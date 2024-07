L'auto è vittima di un'alluvione ecco come comportarsi per farla uscire al meglio.

Con i climi estremi che stanno popolando sempre più il nostro territorio, ma in generale il pianeta a causa del cambiamento di temperature che si verifica di frequente sono aumentati gli episodi di piogge torrenziali che sfociano poi in alluvioni. In questo articolo vediamo cosa fare se l’auto è stata danneggiata da questo episodio.

L’auto è vittima di alluvione, il comportamento corretto da assumere

Quando si è vittime di un’alluvione l’automobile naturalmente viene interessata da questa spiacevole situazione e spesso ci si chiede cosa bisognerebbe fare per poterla salvare e portarla quindi alle condizioni di origine in futuro.

Molto dipende dalle sue condizioni, se a livello di carrozzeria si presenta buona, ma sono danneggiati in maniera pesante gli interni, si può fare un intervento di restauro totale senza particolari problemi.

Al contrario se la carrozzeria è stata pesantemente corrosa dall’acqua e quindi sono presenti evidenti tracce di ruggine bisogna valutare il da farsi con molta attenzione, altrimenti si rischia solamente di spendere altro denaro in un tentativo inutile di salvataggio.

Se il danno è troppo esoso, la demolizione è l’unica via

Dopo aver ripulito gli interni dell’auto dai danni causati dall’alluvione e aver visto a nudo il telaio della stessa si possono iniziare a valutare le scelte che è possibile fare.

Parlando anche con un esperto si potrà quindi decidere di salvarla, spendendo molti soldi ma con la certezza che potrà tornare a marciare, o di demolirla perché il progetto di recupero è ormai infattibile.

La seconda scelta è sicuramente un colpo al cuore del proprietario ma di fronte ad episodi questo tipo è purtroppo un’opzione che bisogna considerare ampiamente dato che sono davvero poche le auto che si salvano da un’alluvione.

D’altronde il quantitativo d’acqua che entra nell’auto è talmente elevato che è scontato che causi danni alle finiture ed ai sedili, se non addirittura al telaio stesso, lasciando spazio a poche alternative.