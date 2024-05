Come riparare i graffi sull'auto, le varie strategie per far tornare la carrozzeria in perfetto stato.

A volte capita che la nostra amata auto possa subire dei segni a causa di piccoli contatti con il marciapiede in fase di parcheggio o per colpa di altre vetture che non sono state molto attente e si sono appoggiate al nostro veicolo. In questo articolo vediamo come ripararli efficacemente.

Come riparare i graffi sull’auto

Il primo passo prima di iniziare ad operare sulla carrozzeria è quello di capire di che tipo di graffio si tratta, se è rimuovibile con la pasta abrasiva, se è necessaria la carta vetrata o se addirittura è il caso di operare con la vernice.

Dopo aver capito con quale strumento bisogna operare è giunto il momento di lavare la superficie interessata così che sia pulita e priva di elementi esterni che possono rovinare il risultato finale.

Scegliere il prodotto più idoneo per la rimozione dei graffi e agire utilizzando un panno in microfibra che non causa ulteriori segni sulla vernice e strofinarlo con segni circolari ed una pressione moderata.

Al termine di questa procedura il segno dovrebbe essere stato rimosso definitamente e la carrozzeria è tornata al suo stato originale.

Per far si che tutto sia perfetto è ideale lucidare la superficie interessata dall’intervento con del polish così che sia splendente e pronta a tornare ad attirare gli sguardi su strada.

Evitare i metodi fai da te

Un consiglio è quello di evitare i metodi casalinghi come l’utilizzo del dentifricio, dato che è sì fortemente abrasivo e potrebbe rimuovere un graffio ma se in commercio esistono prodotti specifici per questi ritocchi c’è un motivo.

Se si è in dubbio l’ideale è rivolgersi ad un carrozziere e fare esaminare l’auto in modo che possa consigliare come procedere per ottenere il migliori risultato possibile senza spendere cifre enormi.