Le auto in particolare nei periodi estivi possono essere vittime di violenti grandinate, questi episodi se intensi possono finire per rovinare la carrozzeria. Quello che accade non è mai piacevole dato che i segni lasciati dal passaggio sono molto impattanti e possono richiedere l’intervento di specialisti. In questo articolo vediamo quanto costano le riparazioni per questo tipo di danno.

LEGGI ANCHE: Come sapere quando scade il bollo auto, tutti i consigli

Danni all’auto dalla grandine, il costo per ripararli

I danni da grandine possono colpire diverse aree della carrozzeria ed avere svariati tipi di profondità. In base a queste prime analisi si può già fare una stima dei danni.

Se la macchina è pesantemente danneggiata, il levabolli, è questo il nome in gergo dell’esperto che si occupa di analizzare la carrozzeria e togliere i danni con tecniche specifiche, lo vede chiaramente ed avverte il cliente che bisogna intervenire.

Spesso però la prima analisi viene data dal carrozziere che è anch’egli in grado di valutare la gravità della situazione. Dopo questo passaggio si deciderà quando intervenire, il levabolli arriva in carrozzeria e farà il lavoro.

Il costo come già detto è variabile. Si va da un minimo di 80 euro per danni lievi ad oltre 200 se l’auto è pesantemente danneggiata. Soldi ben spesi dato che la macchina tornerà ad avere una carrozzeria a posto.

LEGGI ANCHE: Auto ibride plug-in, cosa sono e come averle ad un prezzo ribassato

Come prevenire episodi di questo genere?

Un modo per prevenire episodi di questo genere è riuscire a parcheggiare l’auto in un posto coperto anche quando ci si reca al lavoro.

In questo modo la nostra quattro ruote resta protetta per il tempo in cui si è occupati. Tuttavia questo non sempre è possibile e se è esposta alle intemperie bisognerà valutare i danni successivamente.

Vi è da dire che la grandine è un episodio che accade nei mesi estivi e di conseguenza per il resto dell’anno si verifica di rado.