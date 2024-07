A volte capita di essere vittime di un’incidente e di dover riparare la vettura. I costi si sa possono essere davvero elevati se il danno è importante, in questo caso se si potesse godere di uno sconto sulla spesa si tratterebbe di un qualcosa di veramente importante. E’ possibile ed in questo articolo vediamo come.

Detrazione spese riparazione auto: chi ne ha diritto?

Il diritto alla detrazione per le spese di riparazione auto spetta alle persone disabili che quindi rientrano nella legge 104.

Il disabile infatti non ha solo il diritto all’agevolazione per quanto concerne l’acquisto dell’auto ma anche per le spese di mantenimento e riparazione.

Quindi si tratta di un aiuto che si dà a livello fiscale per quanto successo l’anno precedente, infatti nel 730 si fa riferimento all’anno prima e non a quello in corso.

Di conseguenza se è avvenuta una riparazione all’auto della persona, questa può detrarla a livello fiscale. Una situazione di comodità dato che si riesce a recuperare qualcosa di quanto si è speso.

Quanto si recupera?

Il recupero per le riparazioni all’auto è del 19% ma vi è comunque un limite di spesa oltre cui non si può andare. Questo è di 18.075,99 euro. Da questa somma si possono recuperare massimo 3.434,44 euro.

Non una grandissima cifra ma è già qualcosa che torna in tasca alla persona che ha avuto necessità di riparare la macchina.

Solitamente gli incidenti non hanno mai questo importo in termini di danni, anche perché con un danno del genere la macchina è da demolire ed anche se si recupera qualcosa non serve a molto.

E’ utile comunque sapere che se si è disabili con 104 vi è modo di essere tutelati a livello fiscale, in caso di incidente con annessa riparazione del veicolo.