Le auto possono subire dei piccoli danni nel corso del tempo o a seguito di manovre improprie da parte del conducente o anche perché queste sono vittime degli episodi di maltempo sempre più frequenti. In questo articolo vediamo quanto costa riparare un’auto dalle ammaccature.

Costo per riparare ammaccature all’auto

Le ammaccature possono verificarsi per micro incidenti, più frequenti nelle fasi di parcheggio o perché l’auto è vittima di episodi atmosferici. In ogni caso sulla carrozzeria si verificano dei micro bozzi che sono anti estetici e a lungo andare possono dare fastidio alla vista.

Il modo migliore per far tornare la carrozzeria liscia e splendente è recarsi da un carrozziere che con gli strumenti necessari riesce a far fuoriuscire il gibollo e a far tornare la carrozzeria liscia.

Il costo di questa operazione può variare in base alla quantità di ammaccature presenti sull’auto ed alla loro tipologia. Di norma il costo per riparare le ammaccature va da 100 euro a salire.

Diverso è il discorso per i danni da grandine, questa causa dei bolli sul tetto e su altre parti della carrozzeria e quindi i carrozzieri chiamano i levabolli, professionisti esperti nella rimozione dei bozzi.

Il loro costo si aggira dai 150 ai 200 euro sulla base della gravità dell’operazione da effettuare. I soldi sono ben spesi dato che successivamente all’intervento l’auto torna come nuova.

L’ammaccatura può peggiorare?

Se questa è derivata dalla grandine no se non vi sono nuove perturbazioni, di contro può peggiorare se è causata da una manovra errata, se si colpisce nuovamente la parte danneggiata l’ammaccatura si estende.

Di conseguenza la cosa migliore da fare è fare attenzione durante le fasi di manovra, agli ostacoli che ci possono essere nelle vicinanze della propria autovettura.