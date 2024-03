Christian Eriksen attualmente gioca per il Manchester United ma nel recente passato ha militato anche in Italia, nell’Inter. In questo articolo vediamo come si compone il suo garage, quali auto fanno parte della sua collezione.

LEGGI ANCHE: IPT auto, cos’è? Il costo

Cosa guida Christian Eriksen? Le auto

La prima auto della collezione di Eriksen è una Porsche Carrera che il giocatore ha comprato quando era un giocatore del Tottenham. Il motore è boxer a 6 cilindri posizionato posteriormente al centro della macchina. La potenza è di 385 cavalli con una coppia massima di 450 Nm.

La seconda auto di Christian è un’Audi Q7 che ha comprato nel 2022 quando è passato allo United, si tratta di un SUV che ha delle potenze che vanno da un minimo di 230 sino al massimo di 500 cavalli.

Lo scatto da 0 a 100 avviene in 5,5 secondi ed ha una velocità massima di 250 km/h. Fa del comfort di bordo e della spaziosità le sue armi principali ma allo stesso tempo può essere potente quanto una supercar, in particolare la versione SQ7 che è la più sportiva disponibile.

LEGGI ANCHE: Frizione antisaltellamento moto – cos’è, come funziona, a cosa serve

La terza è un’icona british

Come auto di tutti i giorni ha una Mini Cooper che nella versione più sportiva ha un motore turbo da 230 cavalli per una velocità massima di 246 km/h.

Il divertimento a bordo è notevole ed in particolare il go-kart feeling che è in grado di regalare è davvero unico e permette di sentire ogni asperità dell’asfalto come se si stesse su un’auto da corsa.

Ora la Mini è disponibile anche in variante elettrica che permette di avere lo stile a emissioni zero, infatti l’allestimento è quello della Cooper S, cambia naturalmente il motore che non è più endotermico.