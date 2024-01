La collezione completa delle auto di lusso di Harvey Specter in Suits

Suits é una delle serie tv più viste sulla piattoforma Netflix. Essa segue la vita quotidiana di Harvey Specter, un temuto e potente avvocato di un prestigioso studio legale di New York. Interpretato da Gabriel Macht, Specter è un uomo stiloso, di bell’aspetto, con il sorriso disinvolto, e la sicurezza ed il carisma lo rendono un uomo di successo sia con i clienti che con le donne. Amante della vita mondana e della magnificenza, frequenta ambienti elitari ed indossa impeccabili completi tagliati su misura. Vediamo, quindi le auto di lusso che appaiono nelle diverse stagioni della serie tv e che rispecchiano l’identità di Harvey Specter.

Le auto di lusso di Harvey Specter

Ha una predilezione sia per le auto classiche, sia per le auto moderne. In un episodio, infatti, lo vediamo alla guida di una Ferrari Daytona 365 GTS/4 del 1972, con l’obbiettivo di conquistare una donna. Nei tragitti d’affari, invece, viaggia a bordo di una Black Lexus LS Sedan, guidata dal suo chauffeur, oppure di una Black Mercedes S-class Sedan.

Quando preferisce mettersi al volante sceglie la Ford Mustang Fastback GT del 1967. Un’auto a lui cara perché grande ammiratore di Steve McQueen che nel film “Bullit” guidava proprio una Ford Mustang Fastback GT. È interessante notare che l’unica auto che Specter possiede effettivamente è un’Aston Martin del 1963, che però non guida. Prende qualsiasi altra auto sportiva di fascia alta dal Gotham Car Club, un club automobilistico esclusivo, a noleggio. Nello show vediamo anche una Aston Martin DB9 del 2004 di color argento, guidata da Specter dopo aver assistito al funerale della moglie, ed una Jaguar E Type rossa. Sebbene non faccia parte della sua collezione in un episodio della 4° stagione ha (scherzosamente) espresso interesse nel possedere la Shelby Cobra di Steve McQueen.

Non poteva mancare a questo prestigioso autoparco una Bentely Continental del 2004 che appare in uno degli episodi culmine della serie tv.