Marco Mengoni è uno dei cantanti italiani di maggior successo avendo vinto il Festival in svariate occasioni oltre a portare il nostro paese all’Eurovision 2023 con la canzone “Due Vite”. In questo articolo vediamo quale auto guida nella vita quotidiana.

L’auto di Marco Mengoni

Marco Mengoni non ha mai dichiarato il proprio amore per i mezzi a quattro ruote di conseguenza non si hanno informazioni recenti relativamente al suo parco auto. In passato è stato visto al volante di una Peugeot RCZ che a quanto pare utilizza ancora attualmente.

Si tratta di una due posti coupé prodotta dalla casa francese negli anni ’10 del 2000 e che ha venduto svariati esemplari nel nostro paese seppur non sia riuscita a fare il botto, in particolare per via della sua carrozzeria e dei della conformazione 2+2 che limita lo spazio.

Per Marco questo però non ha mai rappresentato un problema ed infatti la utilizza appena possibile e si trova perfettamente a suo agio. Le prestazioni ci sono seppur non siano strabilianti.

Peugeot anche per la sua troupe

Marco ha fatto sì che anche la sua troupe si sposti assieme a lui utilizzando le auto del “leone” infatti la flotta comprende i suv 3008 e 5008 oltre alle berline e station wagon basate sulla 508.

Mezzi perfetti per spostarsi nel traffico e non dare nell’occhio dato che sono molto comuni. Si tratta di vetture dal prezzo contenuto e che hanno una discreta affidabilità.

Ciò permette a Mengoni di cambiarle in tutta tranquillità in caso di problemi e di avere a bordo tutto lo spazio per i materiali di scena che utilizza durante i live.

Chissà che in futuro qualcosa non cambi e lo potremmo vedere a bordo di un’auto più moderna, al momento questa ipotesi è remota.