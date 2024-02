BMW X8 M: prezzo e scheda tecnica

La BMW X8 M, è la portabandiera super lussuosa ma anche super aggressiva, che siede nella cima di Monaco. Anche se in un pesante camuffamento, è possibile distinguere alcuni interessanti tocchi di design. Scopriamo, quindi, prezzo e scheda tecnica della BMW X8 M.

BMW X8 M: scheda tecnica

Dotato di ampie prese d’aria nella parte inferiore del paraurti, il SUV ha fari LED sviluppati su due livelli. Nella parte anteriore, invece, si hanno fari sdoppiati unici, e nella parte posteriore il SUV usa una coppia di scarichi a doppio strato. I grandi cerchi in lega, poi, nascondono l’impianto frenante M con pinze rosse. Non manca una generosa dose di fibra di carbonio, ampie possibilità di personalizzazione e la trazione integrale xDrive. Infine, viene utilizzata la tecnologia del motore elettrico di quinta generazione derivata dal SUV iNext e utilizza l’elettrificazione. Quest’ultima evita molte delle innovazioni della iNext, dando la priorità alle alte prestazioni rispetto al funzionamento pulito.

A livello di prestazioni, sa fare meglio di X5 e X6 M Competition, i due SUV attualmente più potenti della gamma capaci di toccare i 290 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi. Ciò che fa la differenza quindi è, naturalmente, un motore elettrico da 200bhp che supporta il V8.

È disponibile in tre varianti, tra cui un ibrido incentrato sulla potenza. Quest’ultimo usa l’elettricità per spingere oltre le prestazioni, non le miglia. A questo punto, la divisione M di BMW è ancora un ambiente completamente privo di elettricità.

Prezzo

Dopo aver visto la scheda tecnica, è giunta l’ora di scoprire il prezzo della BMW X8 M. Indicativamente si parte da un minimo di 110,000 € per arrivare a superare i 200,000 € nelle versioni top di gamma.