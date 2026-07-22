Auto nuove e usate ad agosto: promozioni, consegne e consigli

Agosto è un mese ideale per acquistare un'auto, con promozioni interessanti e meno affollamento. Scopri i vantaggi e i consigli per trovare l'offerta giusta.

Agosto è tradizionalmente il mese delle vacanze, ma è anche un periodo interessante per chi sta pensando di acquistare un’auto nuova o usata. Molti credono che il mercato si fermi completamente durante l’estate, ma la realtà è diversa. Le concessionarie continuano a operare, spesso con promozioni vantaggiose e meno clienti in giro.

In questo articolo esploreremo i vantaggi di acquistare un’auto ad agosto, le promozioni disponibili, i tempi di consegna e i consigli per trovare l’offerta migliore. Scopriremo anche come il mercato dell’usato si comporta durante l’estate e quali sono le opzioni per acquistare online.

Il mercato delle auto ad agosto

Storicamente, agosto è uno dei mesi con il minor numero di immatricolazioni dell’anno. Le ragioni sono principalmente organizzative: molte concessionarie riducono gli orari o chiudono per una o due settimane, le case automobilistiche rallentano la produzione e molti clienti rimandano l’acquisto a settembre.

Tuttavia, il mercato non si ferma completamente. Le trattative continuano e, soprattutto nelle prime e nelle ultime settimane del mese, è possibile concludere regolarmente un acquisto. Inoltre, molte concessionarie cinesi, come BYDMG e Omoda mantengono l’operatività anche durante agosto, offrendo opportunità interessanti.

Promozioni e offerte estive

Le promozioni estive sono abbastanza frequenti ad agosto. Le concessionarie e i costruttori cercano di mantenere un buon livello di ordini anche durante un periodo tradizionalmente più tranquillo. Le offerte possono riguardare sconti sul prezzo di listino, finanziamenti a tasso agevolato, incentivi sulla permuta e bonus per vetture in pronta consegna.

È importante confrontare il prezzo effettivo ‘chiavi in mano’, verificando eventuali costi accessori e il TAN e TAEG in caso di finanziamento. Alcune promozioni sono realmente vantaggiose, mentre altre puntano soprattutto a rendere più conveniente il finanziamento piuttosto che abbassare il prezzo finale.

Tempi di consegna e opzioni di acquisto

I tempi di consegna possono variare a seconda del tipo di vettura. Se l’auto è già disponibile presso il concessionario o in pronta consegna, l’immatricolazione può richiedere pochi giorni lavorativi, anche ad agosto. Per le vetture da ordinare, invece, il fermo produttivo estivo può aggiungere qualche settimana ai normali tempi di consegna.

Sempre più marchi consentono di acquistare un’auto online. Fiat e Tesla sono tra i più avanzati in questo senso. Con Tesla l’intero processo di acquisto avviene online, dalla configurazione dell’auto alla prenotazione, fino alla gestione dei documenti e alla scelta del punto di consegna.

Mercato dell’usato e flotte aziendali

Il mercato dell’usato rimane piuttosto vivace anche durante l’estate. Molti automobilisti cercano una seconda vettura prima delle vacanze oppure sostituiscono l’auto dopo il rientro. Le quotazioni dipendono principalmente dall’età della vettura, dal chilometraggio, dall’alimentazione e dalla richiesta del modello.

Le auto ibride e i SUV continuano generalmente a mantenere quotazioni elevate, mentre alcuni modelli diesel meno recenti possono risultare più convenienti. Le vetture provenienti dalle flotte aziendali e dalle società di noleggio a lungo termine rappresentano oggi una delle principali fonti di alimentazione del mercato dell’usato recente.

Queste vetture hanno pochi anni di vita, chilometraggi certificati, manutenzione documentata e sono state seguite secondo i programmi ufficiali delle case costruttrici. Considerare queste opzioni può essere un’ottima soluzione per chi cerca un’auto usata di qualità.