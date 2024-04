Tina Turner è stata una delle icone della musica degli anni ’80 che ha regalato al mondo delle canzoni stupende che ancora oggi cantiamo tutti a squarciagola. In questo articolo vediamo come si componeva il suo garage e quali auto erano le sue preferite.

Le auto di Tina Turner

Tina Turner aveva un garage piccolo in termini numerici ma non affatto modesto infatti erano solo due le auto di cui è stata in possesso sino alla fine della sua vita.

Entrambe erano delle Jaguar. La prima è stata una XJ6 che le è stata regalata dal cantante ed attore Sammy Davis Jr. come ringraziamento per il concerto effettuato insieme. Inizialmente l’auto che le avrebbe dovuto donare era una Mercedes-Benz ma grazie all’intervento della sua assistente Rhonda arrivò una XJ6 bianca.

Quell’auto accese in lei la passione per le auto veloci e scattanti ed anche per la guida, momento che lei giudicava come uno dei pochi dedicati a sé stessa dove si poteva sentire veramente libera.

La mitica E-Type non poteva mancare

La seconda auto del cuore della cantante è stata una Jaguar E-Type di color argento che le era stata regalata dall’allora marito Ike Turner.

Il rombo del motore la stregò immediatamente ed infatti le due Jaguar sono ciò che è rimasto della relazione turbolenta avuta con l’ex marito. Assolutamente niente male come esito.

Non si sa se nel corso della propria vita ha avuto altre auto, sicuramente sì ma le due inglesi sono state le più significative e quelle che le hanno lasciato i migliori ricordi.

La passione per i motori per Turner era stata sempre presente dopo queste esperienze infatti è stata amica del grande ed indimenticato Ayrton Senna a cui ha dedicato la canzone “Simply the Best” scritta nel 1989.