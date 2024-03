Valvola EGR Sporca, il metodo per pulirla efficacemente.

I motori diesel sono diventati una costante nel panorama automobilistico odierno con una presenza massiccia di veicoli che li adottano, siano essi autovetture o mezzi pesanti. Questi hanno tutti la valvola EGR in questo articolo vediamo come pulirla adeguatamente per evitare che crei problemi.

Valvola EGR sporca: come pulirla?

La valvola EGR come anticipato è perlopiù presente sui veicoli dotati di motori diesel ma in realtà lo è anche sui mezzi Euro 6 a benzina, il compito di questa valvola è di rimettere in circolo i gas di scarico contribuendo all’abbattimento delle emissioni.

Infatti permette di non immettere nell’aria circa il 5/15% dei gas di scarico. Il valore è alto perché se lo si supera si rischierebbero problemi al motore, i gas rimessi in circolo causano un raffreddamento della temperatura motore che è benefico per l’ambiente.

La valvola EGR tuttavia può intasarsi a causa del continuo passaggio dei gas di scarico, quando questo capita si ha il motore che singhiozza, un aumento dei consumi e la presenza di fumo che fuoriesce dallo scarico.

Per una pulizia autonoma è necessario staccare il tubo di aspirazione e poi pulire i depositi con un prodotto specifico. In alternativa si può staccare e pulire sempre con prodotti dedicati in accoppiata ad uno spazzolino da denti.

Una volta pulita bisogna verificare in che condizioni sono le guarnizioni, se sono logore sono da cambiare. Quando è pulita si può rimontare al suo posto.

Quando è necessario sostituirla?

Se la pulizia non basta e si ripresentano di li a poco i problemi sopracitati è il caso di sostituire la valvola. Il costo del pezzo non è elevatissimo, si parla di 50-100 euro a cui però va aggiunta la manodopera.

Una volta cambiata l’auto tornerà in ottime condizioni non avendo più problemi di conseguenza si può star tranquilli per diverso tempo.