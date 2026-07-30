Auto usate: guida per evitare veicoli con chilometraggio nascosto

Quando si acquista un’auto usata, il chilometraggio è spesso il primo elemento che attira l’attenzione. Un numero basso sul contachilometri viene generalmente associato a maggiore affidabilità e valore, mentre una percorrenza elevata può destare preoccupazioni. Tuttavia, ciò che conta davvero non è solo quanti chilometri ha percorso un’auto, ma anche in quanto tempo e in quali condizioni è stata utilizzata.

Un veicolo con 150.000 chilometri accumulati in dieci anni può avere una storia completamente diversa rispetto a un modello con la stessa percorrenza raggiunta in soli tre anni. Quest’ultimo potrebbe essere stato impiegato come taxi, auto a noleggio, veicolo aziendale o mezzo per consegne, condizioni che possono influenzare significativamente lo stato del veicolo.

Il rischio delle auto con passato da lavoro

Secondo uno studio condotto da carVertical, una percentuale significativa di auto sul mercato dell’usato potrebbe nascondere un utilizzo intensivo. Un veicolo viene considerato intensivamente utilizzato quando supera i 36.000 chilometri all’anno, ovvero circa 3.000 chilometri al mese. In Italia, nel periodo 2026-2026, il 4,5% dei veicoli controllati rientrava in questa categoria.

Il problema principale riguarda i veicoli che, una volta terminato il ciclo lavorativo, vengono rimessi in vendita senza elementi riconoscibili che ne rivelino la precedente destinazione. Questo può portare a acquisti rischiosi, poiché un’auto con un passato da lavoro può presentare un’usura maggiore rispetto a un veicolo privato con lo stesso chilometraggio.

Chilometraggio elevato: un problema o no?

Un elevato chilometraggio non rappresenta necessariamente un problema, soprattutto se il veicolo è stato sottoposto a una manutenzione regolare e documentata. Un’auto utilizzata intensamente ma ben curata può essere più affidabile di un veicolo con meno chilometri ma senza una storia manutentiva chiara.

Il punto cruciale è capire come sono stati percorsi quei chilometri. Un utilizzo professionale comporta condizioni particolarmente impegnative, come frequenti partenze e arresti nel traffico urbano, numerosi cicli di accelerazione e frenata, lunghi periodi con il motore acceso al minimo e continui ingressi e uscite dei passeggeri. Questi fattori possono accelerare l’usura di componenti come frizione, cambio, sospensioni, impianto frenante, sterzo, motore e interni.

I modelli più sfruttati sul mercato italiano

Lo studio di carVertical ha identificato i modelli più frequentemente associati a un utilizzo intensivo in Italia. In testa alla classifica troviamo il Mercedes-Benz Vito con il 29,1% degli esemplari controllati che supera la soglia dei 36.000 chilometri annui. Seguono Peugeot 3008 (18%), Peugeot 2008 (16,2%), Fiat Ducato (14,8%) e Alfa Romeo Stelvio (12,6%).

Questi modelli sono particolarmente apprezzati da aziende e professionisti grazie alla loro versatilità e capacità di affrontare grandi percorrenze. Il Fiat Ducato ad esempio, è un riferimento per artigiani e imprese proprio perché progettato per lavorare intensamente., direttore vendite di Vanzulli Srl, il chilometraggio non dovrebbe essere l’unico parametro di valutazione. Un mezzo con molti chilometri ma una manutenzione regolare può rappresentare un acquisto migliore rispetto a un veicolo con una percorrenza inferiore ma una storia poco trasparente.

Il pericolo delle importazioni e dei chilometri non verificabili

Un altro elemento critico riguarda il mercato delle auto importate. Molti veicoli che hanno svolto attività intensive all’estero possono arrivare in Italia e presentarsi come normali auto private. Questo accade soprattutto con vetture provenienti da Paesi dove sono state utilizzate come taxi, noleggio o mezzi aziendali. La mancanza di una condivisione completa dei dati tra i diversi Paesi rende spesso difficile ricostruire l’intera vita del veicolo.

Il rischio è quello di acquistare un’auto dall’aspetto impeccabile, magari con interni ripristinati e un prezzo interessante, senza conoscere realmente il suo passato. Per evitare queste insidie, è fondamentale effettuare controlli approfonditi prima dell’acquisto.

Controlli essenziali prima dell’acquisto

Uno degli errori più comuni degli acquirenti è affidarsi esclusivamente al numero indicato sul contachilometri e alle condizioni estetiche della vettura. Tuttavia, un’auto può essere lucidata, riverniciata o avere gli interni sostituiti, mentre la sua storia meccanica rimane nascosta.

Per questo motivo, prima di acquistare un usato è consigliabile verificare la cronologia dei tagliandi, controllare eventuali passaggi di proprietà, analizzare la progressione dei chilometri nel tempo, far effettuare un controllo tecnico presso un’officina specializzata e utilizzare strumenti capaci di ricostruire la storia del veicolo.

In un mercato dove l’usato rappresenta una componente sempre più importante delle vendite automobilistiche, la conoscenza della storia del veicolo diventa un elemento decisivo. Il chilometraggio è solo uno dei tanti fattori da considerare, e una valutazione accurata può fare la differenza tra un acquisto sicuro e una brutta sorpresa.