Formula 1: Norris vince in Ungheria, Antonelli mantiene il comando

Lando Norris ha conquistato la vittoria al Gran Premio d'Ungheria, precedendo Max Verstappen e Kimi Antonelli. La gara ha visto anche il ritiro di Oscar Piastri e ha consolidato la leadership di Antonelli in campionato.

Il circuito dell’Hungaroring ha ospitato un weekend di Formula 1 ricco di emozioni, con Lando Norris che ha portato a casa una vittoria significativa per la McLaren. La gara, l’11esima del campionato 2026, ha visto il pilota inglese dominare dalla pole position nonostante una partenza complicata per il compagno di squadra Oscar Piastri costretto al ritiro.

La Red Bull di Max Verstappen ha chiuso al secondo posto, mentre il leader del campionato, Kimi Antonelli della Mercedes ha completato il podio. Una prestazione deludente per la Ferrari con Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton quinto.

La gara: strategie e colpi di scena

La partenza è stata cruciale per molti piloti. Norris ha mantenuto la testa, ma Leclerc ha perso posizioni subito dopo il via, superato da Piastri e Verstappen. La McLaren ha dimostrato una grande velocità in qualifica e gara, con Norris che ha gestito bene la pressione della Red Bull. Antonelli, partito terzo, ha mantenuto una posizione solida per tutto il weekend, consolidando il suo vantaggio in classifica.

Un momento chiave della gara è stato il ritiro di Piastri, costretto a lasciare la pista per un problema al cambio. Anche la Cadillac ha avuto difficoltà, con i ritiri di Sergio Perez e Valtteri Bottas. La Mercedes ha confermato la sua competitività, con Antonelli e George Russell che hanno chiuso rispettivamente terzo e settimo.

La classifica aggiornata: Antonelli allunga su Hamilton

Con questa vittoria, Norris ha accorciato le distanze da Antonelli in classifica, ma il pilota italiano mantiene un vantaggio significativo. Antonelli ora ha 219 punti, con Hamilton a 169 e Russell a 160. La Mercedes guida la classifica costruttori con 379 punti, seguita dalla Ferrari a 307 e dalla McLaren a 220.

La pausa estiva si avvicina, e le squadre avranno tempo per riflettere sulle strategie future. La Red Bull nonostante la vittoria di Verstappen, deve ancora trovare la giusta costanza per competere per il titolo. La McLaren invece, sembra aver trovato un buon equilibrio, con Norris e Piastri che possono ambire a risultati importanti nelle prossime gare.

I piloti in evidenza

Oltre ai protagonisti del podio, altri piloti hanno mostrato buone prestazioni. Isack Hadjar della Red Bull ha chiuso sesto, mentre Liam Lawson della Racing Bulls ha ottenuto un ottimo ottavo posto. La Audi e la Alpine hanno avuto prestazioni altalenanti, con Nico Hulkenberg e Pierre Gasly che hanno chiuso rispettivamente nono e dodicesimo.

La prossima tappa del campionato sarà cruciale per definire le dinamiche del Mondiale. Con Antonelli in testa, ma con Norris e Verstappen che non mollano, la lotta per il titolo promette di essere appassionante fino alla fine.