MotoGP 2027: Senna Agius scelto da Tech3, addio a Manu González

Senna Agius, giovane talento australiano, è stato scelto da Tech3 per correre in MotoGP nel 2027. Scopri come ha battuto Manu González e cosa aspettarsi dalla nuova stagione.

Il mondo della MotoGP si prepara a un nuovo capitolo con l’ingresso di Senna Agius giovane pilota australiano che ha conquistato il cuore di Guenther Steiner e del team Tech3. La scelta di Agius segna un momento cruciale per il futuro del motomondiale, aprendo nuove prospettive per la stagione 2027.

Con un percorso non convenzionale, Agius ha dimostrato di avere le qualità necessarie per competere nella classe regina. Il suo arrivo in MotoGP rappresenta un’opportunità unica per il team Tech3, che punta a rafforzare la propria presenza nel campionato.

Il percorso di Senna Agius verso la MotoGP

Senna Agius, nato nel 2005, ha seguito un percorso atipico rispetto ai suoi colleghi. Dopo aver vinto il campionato europeo MotoJunior Moto2 ha fatto il suo ingresso nel motomondiale senza passare dalla Moto3. Questo percorso, simile a quello di Luca Marini ha dimostrato la sua capacità di adattamento e resilienza.

Nella stagione in corso, Agius ha colto quattro podi e due vittorie in Moto2 posizionandosi al terzo posto nella classifica generale. Le sue prestazioni hanno convinto Steiner, che lo ha scelto per il team Tech3, battendo il rivale Manu González.

Le scelte dei team per la stagione 2027

La griglia piloti per la stagione 2027 sta prendendo forma con diverse conferme e novità. Fabio Quartararo ha firmato un contratto biennale con Honda HRC mentre David Alonso è stato ufficializzato in Honda, anche se il team di appartenenza è ancora da definire.

Ducati ha confermato Marc Márquez e ha annunciato Pedro Acosta come nuovo pilota. Aprilia ha rinnovato con Marco Bezzecchi e ha ingaggiato Pecco Bagnaia per un contratto di quattro anni.

Il team VR46 Racing ha raggiunto un accordo con Nicolò Bulega mentre Joan Mir è stato ufficializzato nel team Gresini. KTM ha scelto Alex Márquez e Fabio Di Giannantonio per il team factory, mentre Yamaha ha ingaggiato Jorge Martin e Ai Ogura.

Le prospettive future

Con l’ingresso di Senna Agius in MotoGP il futuro del motomondiale si fa sempre più interessante. Il giovane australiano rappresenta una nuova speranza per il team Tech3, che punta a competere ai massimi livelli.

Mentre alcuni piloti come Franco MorbidelliJack MillerMaverick ViñalesBrad Binder e Alex Rins vedono il loro futuro ancora incerto, la stagione 2027 promette di essere ricca di emozioni e sorprese.

La scelta di Agius segna l’inizio di una nuova era per la MotoGP con giovani talenti pronti a lasciare il segno nel mondo delle due ruote.