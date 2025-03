Un evento imperdibile per gli appassionati di motori, cultura e storia automobilistica.

Un evento di richiamo per gli appassionati di motori

Automotoretrò 2025 si svolgerà a Fiere di Parma dall’8 al 9 marzo, un appuntamento atteso da tutti gli amanti delle auto storiche e del motorismo. Questo evento, patrocinato da importanti enti come ASI e ACI, promette di offrire un’esperienza unica, con una vasta gamma di esposizioni e attività dedicate al mondo delle automobili. Tra i protagonisti indiscussi, la leggendaria Lancia Delta S4, che ha segnato un’epoca nei rally degli anni ’80, sarà in mostra insieme a modelli rari e significativi.

Un viaggio nella storia dell’automobilismo

La manifestazione non si limita a esporre veicoli storici, ma offre anche un ricco programma di eventi culturali. Conferenze, dibattiti e proiezioni di filmati storici arricchiranno l’esperienza dei visitatori, permettendo loro di immergersi nella storia del motorismo. Tra le chicche, la Dallara F3, la prima monoposto con telaio in fibra di carbonio, e una Buick Estate Wagon Woody del 1949, simbolo della cultura surf californiana, saranno esposte per la gioia degli appassionati.

Accessibilità e informazioni pratiche

Automotoretrò 2025 è facilmente raggiungibile grazie alla sua posizione strategica. I visitatori possono arrivare in treno, con collegamenti regionali e ad alta velocità, oppure in auto, grazie alla nuova arteria complanare che collega direttamente l’autostrada alla fiera. I biglietti sono disponibili online e includono l’accesso a Mercanteinfiera, un’altra manifestazione che si svolge in concomitanza. I ragazzi fino a 12 anni e i disabili con accompagnatore possono entrare gratuitamente, rendendo l’evento accessibile a tutti.

Un tributo alla cultura motoristica italiana

Quest’anno, Automotoretrò dedica uno spazio speciale ai 75 anni di vittorie italiane nel Motomondiale, celebrando marchi storici come Ducati e TGM. Inoltre, la Fiat Panda, l’auto più venduta in Italia, avrà un’area dedicata, testimoniando l’importanza di questo modello nella storia automobilistica del paese. Con oltre 9.000 posti auto disponibili e collegamenti con gli aeroporti vicini, l’evento si preannuncia come un grande successo.