BAW 212: il fuoristrada cinese che sfida il mercato europeo

Un nuovo protagonista nel panorama automobilistico

Negli ultimi anni, le case automobilistiche cinesi hanno rivoluzionato il mercato con una vasta gamma di modelli, non solo per il mercato interno, ma anche per conquistare l’Europa. Tra questi, il BAW 212 si distingue per le sue caratteristiche uniche e il suo prezzo competitivo, attirando l’attenzione degli appassionati di fuoristrada.

Design e prestazioni del BAW 212

Il BAW 212 è un fuoristrada che sembra un incrocio tra un Land Rover Defender e una Jeep Wrangler. Questo modello non è solo un SUV che si presenta come avventuroso; è dotato di trazione integrale, riduttore e bloccaggio dei differenziali anteriore e posteriore. Con angoli di attacco e uscita rispettivamente di 40 e 36 gradi, il BAW 212 è progettato per affrontare terreni difficili.

Sotto il cofano, troviamo un motore 2.0 turbo benzina da 150 CV, abbinato a un cambio automatico a otto rapporti. Anche se i dettagli sulla coppia massima non sono stati rivelati, le specifiche tecniche promettono prestazioni elevate, rendendo questo fuoristrada adatto per avventure off-road.

Interni e tecnologia

All’interno, il BAW 212 offre un ambiente moderno e funzionale. Un grande touchscreen orizzontale al centro della plancia, strumentazione digitale e sedili in pelle sono solo alcune delle caratteristiche che rendono l’abitacolo accogliente. I pulsanti fisici per il climatizzatore e le modalità di guida aggiungono praticità, mentre la leva per la gestione della trasmissione è facilmente accessibile.

Il design degli interni è pensato per offrire comfort e tecnologia, rendendo il BAW 212 un’opzione interessante per chi cerca un fuoristrada versatile e moderno.

Un prezzo competitivo per il mercato europeo

Uno degli aspetti più sorprendenti del BAW 212 è il suo prezzo. In Cina, il modello base è venduto a soli 14.000 euro, mentre la versione top di gamma arriva a 20.000 euro. Questi prezzi sono comparabili a quelli di modelli come la Dacia Sandero, rendendo il BAW 212 un’opzione molto competitiva per i consumatori europei.

Attualmente, non ci sono piani ufficiali per la commercializzazione del BAW 212 in Europa, ma il suo arrivo potrebbe cambiare le dinamiche del mercato dei fuoristrada, offrendo ai consumatori un’alternativa valida e accessibile.