Un trend in crescita: i quadricicli elettrici in Italia

Negli ultimi anni, il numero di quadricicli elettrici in Italia ha registrato una crescita esponenziale. Questo fenomeno riflette un crescente interesse degli italiani verso forme di mobilità alternative, sia per i giovani che per gli adulti. La BAW1, una nuova minicar elettrica, si inserisce perfettamente in questo contesto, proponendo un mix di innovazione tecnologica e convenienza economica.

Chi c’è dietro la BAW1?

La BAW1 è prodotta da Beijing Auto Works (BAW), una delle principali aziende automobilistiche cinesi, fondata nel 1951. In Italia, la commercializzazione è gestita da TC8 srl, un attore importante nel settore che fa parte dell’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE). Questa sinergia tra un costruttore storico e un distributore locale promette di portare sul mercato un prodotto di alta qualità e accessibile.

Design e caratteristiche della BAW1

La BAW1 appartiene alla categoria L7, ed è guidabile a partire dai 16 anni. È disponibile in diverse configurazioni, tra cui una versione a 4 posti e varianti a 2 posti, ideali per chi cerca maggiore spazio di carico. La versione VAN, progettata per il trasporto merci, si distingue per la sua efficienza e praticità, rendendola un’ottima scelta per le piccole imprese.

Con dimensioni contenute di poco più di 3 metri, la BAW1 offre un’abitabilità sorprendente, paragonabile a quella di vetture di categoria superiore. Il design è minimalista e funzionale, con protezioni laterali antiurto, rendendola perfetta per l’uso urbano. L’accesso è facilitato da due portiere laterali e un portellone posteriore, che garantiscono comodità e praticità.

Prestazioni e tecnologia all’avanguardia

Sotto il profilo tecnico, la BAW1 non delude. È dotata di sospensioni anteriori MacPherson e freni dischi/tamburo, con trazione posteriore. La batteria al Litio Ferro Fosfato (LFP) ha una capacità di 13,7 kWh, garantendo un’autonomia di 170 km e una velocità massima di 90 km/h. Per la versione VAN, è disponibile una batteria potenziata da 17,2 kWh, per soddisfare le esigenze di trasporto merci.

La sicurezza è un aspetto fondamentale: la BAW1 è equipaggiata con radio, Bluetooth, doppio display HD da 10,25 pollici, telecamera posteriore e monitoraggio della pressione pneumatici (TPMS). Tra gli optional, si possono trovare climatizzatore e un pacchetto sicurezza che include ABS, ESP, EBD e airbag.

Prezzo e disponibilità

La BAW1 è disponibile in cinque combinazioni di colore, con opzioni bicolor che la rendono ancora più accattivante. Il prezzo di lancio è di 13.900 euro IVA inclusa, con climatizzatore in omaggio. Inoltre, il veicolo è coperto da una garanzia di 3 anni o 100.000 km, mentre la batteria ha una copertura di 8 anni o 120.000 km, offrendo così tranquillità agli acquirenti.