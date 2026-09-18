Dal 14 al 20 settembre la città di Pesaro si trasforma in un punto di riferimento per gli amanti della motocicletta. La sedicesima edizione della Benelli Week accoglie più di duemila partecipanti provenienti da cinque continenti, pronti a percorrere itinerari che coniugano sport, cultura e tradizione. L’evento, ideato dal Moto Club Pesaro Tonino Benelli e dal Registro Storico Benelli in collaborazione con il Comune e Benelli QJ, è aperto a tutte le marche, ma rinnova ogni anno il legame con il marchio storico della città.

Protagonisti internazionali: musica, televisione e club dedicati

Tra i volti più riconoscibili della settimana spicca il musicista americano L.A. Nik innamorato di Pesaro fin dal suo primo viaggio. “Pesaro è un luogo davvero speciale per me“, dichiara l’artista, aggiungendo che visita il Museo Benelli tre volte all’anno e ha ormai più amici qui che negli Stati Uniti. A completare il panorama delle star c’è Barry Weiss conduttore del programma televisivo “Affari al buio”. Dopo la sua partecipazione al 2024, Weiss è tornato nel 2026 per condividere la passione per le due ruote con altri fan.

Il Benelli Club Olanda: una comunità di 200 motociclisti

Il presidente del Benelli Club Olanda, Frank Cavens sottolinea l’importanza del raduno: “Dal 2011 non ho mai mancato a questa manifestazione. Il club conta oltre 200 iscritti e ogni anno è un’occasione unica per incontrare colleghi di tutta Europa e del resto del mondo”. Oltre a Olanda, partecipano appassionati da Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Argentina e persino dall’Isola di Man, dimostrando la dimensione globale della cultura Benelli.

Itinerari e tappe culturali della Benelli Week 2026

Il programma prevede otto giornate ricche di escursioni su strade panoramiche e visite a luoghi d’arte. Lunedì 14 settembre si parte con il “Giro dei Due Passi”, attraversando il Passo Serriola e la Bocca Trabaria, Martedì 15 settembre è dedicato alla Val Mivola: il più grande museo dei giocattoli d’Italia a Piticchio apre le sue porte, seguito da un tour dei Musei Civici di Pesaro. Mercoledì 16 settembre i partecipanti salgono al Monte Fumaiolo per ammirare le fonti del Tevere, mentre giovedì 17 settembre ritorna il classico itinerario al Monte Nerone, culminando con la visita all’Auto Club Storico Dorino Serafini.

Il tributo a Dorino Serafini

Quest’anno l’evento rende omaggio a Dorino Serafini pilota pesarese degli anni ’30, leggendario sia nelle corse su Benelli che in Formula 1. Il programma prevede serate a tema, mostre fotografiche e la presentazione di una retrospettiva storica presso il Museo Benelli, dove vengono esposti modelli d’epoca e documenti inediti. Il tributo vuole ricordare come Serafini, nato a Pesaro, abbia conquistato circuiti internazionali, inclusa la Mille Miglia, e abbia mantenuto un legame indissolubile con la casa del leoncino.

Venerdì 18 settembre è previsto il tour più lungo, circa 350 km, con destinazione Sassotetto e il Lago di Fiastra, mentre sabato 19 settembre la tappa si sposta verso Urbino e il Monte Carpegna, con visita pomeridiana alla Collezione Luciano Battisti. Queste tappe, guidate da esperti del Moto Club Benelli, offrono ai partecipanti l’opportunità di scoprire le eccellenze artistiche, gastronomiche e paesaggistiche della regione.

Il gran finale: “La Musica della Moto”

Domenica 20 settembre l’evento culmina con la manifestazione a calendario ASI intitolata “La Musica della Moto“. Dopo la tradizionale deposizione della corona d’alloro al busto di Tonino Benelli, tutti i motociclisti si dirigono verso il borgo di Novilara, attraversando la famosa strada panoramica di Pesaro. Lungo il percorso sono esposte le Benelli d’epoca, dalle macchine da corsa degli anni ’60 e ’70 della collezione di Luciano Battisti, che guidano la parata fino al lungomare, dove si conclude la settimana con un concerto dedicato a Gioachino Rossini.

Il direttore del Museo Officine Benelli, Paolo Marchinelli evidenzia la crescita costante dell’evento: “Siamo già oltre le mille adesioni e la manifestazione continua a coinvolgere circa 2 000 persone ogni anno, consolidandosi come appuntamento imperdibile per la famiglia Benelli”. Il responsabile commerciale Benelli QJ, Roberto Vitali aggiunge che la settimana celebra più di un secolo di storia, promuovendo sia i modelli classici che le novità come la TRK 902. La Benelli Week 2026 conferma così il suo ruolo di ponte tra passato glorioso e futuro innovativo del motociclismo italiano.