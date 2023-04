Con la Continental PHEV in arrivo, l'intera gamma Bentley dovrebbe essere disponibile come ibrido plug-in entro la fine dell'anno.

Dopo il SUV Bentayga e la berlina Flying Spur, l’ultimo modello della gamma Bentley a essere elettrificato è la coupé Continental, ma se le vetture di prova appena nascoste che attualmente percorrono le strade innevate della Scandinavia sono un dato di fatto, è solo questione di mesi prima che quest’ultima lacuna venga corretta.

Simbolo dei tempi, questa ibrida plug-in dovrebbe arrivare nello stesso momento in cui la cattedrale meccanica del W12 6.0 biturbo andrà in pensione e con essa i 311 g di CO2 emessi per chilometro percorso, la cui fine di produzione è stata annunciata per quest’anno.

Bentley Continental plug-in hybrid: motori e batteria

La Continental PHEV seguirà probabilmente la stessa ricetta della Flying Spur, condividendo la stessa piattaforma MSB della Porsche Panamera 971, ovvero un V6 2.9 TFSI biturbo EA839 supportato da un motore elettrico da 136 CV alimentato da una batteria agli ioni di litio da 18 kWh in grado di ricaricarsi a 7,2 kW.

La combinazione fornisce 543 CV e 750 Nm, con un tempo dichiarato da 0 a 100 km/h di 4,1 secondi e una velocità massima di 285 km/h. In modalità elettrica, può raggiungere i 140 km/h con un’autonomia di 40 km. Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 sono dichiarati rispettivamente a 3,3 l/100 km e 75 g/km.

Il nuovo motore arriverà in concomitanza con un restyling di metà carriera che comprende fari posteriori ridisegnati e alcune modifiche alla fascia. Ma sarà probabilmente la nuova firma dei fari a LED a rendere riconoscibile il modello rivisto, che sarà dotato della più recente tecnologia Matrix HD LED sperimentata da Porsche, con fino a 16.384 LED per faro.

