Se la lanciate su una strada tortuosa, la BMW Z4 Cabrio del 2023 farà divertire anche i guidatori meno esperti. Vengono offerti due motori turbocompressi dal funzionamento regolare – un quattro da 255 CV e un sei turbo da 382 CV – e il motore più grande è feroce.

Sebbene la maneggevolezza della Z4 non sia così nitida come quella della Toyota Supra coupé, di cui condivide motore e telaio, o di rivali come le Porsche 718 Boxster e Cayman, il comfort di guida e l’abitacolo elegante rendono la Z4 facile da apprezzare.

Con la capote ripiegata si ha un’esperienza di guida libera, ma con la capote al suo posto l’abitacolo della Z4 è abbastanza silenzioso da essere confortevole per un lungo viaggio in autostrada.

BMW Z4 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Cosa c’è di nuovo per il 2023?

Per il 2023 BMW ha reso standard il pacchetto M Sport sul modello sDrive30i a quattro cilindri. Il pacchetto di potenziamento delle prestazioni include sospensioni M Sport per una migliore maneggevolezza e migliora l’aspetto dell’auto all’interno e all’esterno con un kit aerodinamico per la carrozzeria e un volante M Sport.

È disponibile un nuovo design dei cerchi da 19 pollici con finitura nera opaca e bordo diamantato. I nuovi cerchi sono perfetti se abbinati al nuovo pacchetto luci M Shadowline opzionale, che aggiunge inserti neri ai gruppi ottici della Z4. Sono inoltre disponibili tre nuovi colori: Thundernight Metallic, Portimao Blue Metallic e Skyscraper Grey Metallic.

Motore, trasmissione e prestazioni

Tutte le Z4 del 2023 sono dotate di un cambio automatico a otto rapporti con modalità sport e manuale.

Anche i comandi al volante sono di serie. La BMW Z4 non è disponibile con un cambio manuale tradizionale, ma l’otto marce è uno dei migliori cambi automatici in circolazione, con risposte precise, cambiate veloci e un funzionamento fluido.

La sDrive30i è alimentata dall’eccellente quattro cilindri turbo da 2,0 litri del marchio, che eroga una coppia abbondante e una potenza di 255 cavalli.

Interni, comfort e carico

Come nel caso delle BMW attuali, la Z4 ha interni di alta qualità. In effetti, potrebbe avere i migliori interni di questa classe. Presenta materiali lussuosi, un’eccezionale collocazione dei pannelli e un’eccellente disposizione dei comandi. I sedili sono confortevoli e dotati di ampi rinforzi per mantenere la posizione quando si apprezza la dinamica della Z4.

All’interno c’è anche più spazio di quanto ci si possa aspettare, anche per chi è alto più di un metro e ottanta. Il tetto in tela, ben isolato, si chiude ermeticamente. Quando la capote è alzata, l’abitacolo della BMW è incredibilmente silenzioso, con un rumore del vento o della strada così ridotto che sembra quasi di essere in una coupé.

