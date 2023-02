Versione a due porte della berlina M3, la BMW M4 offre alti livelli di comfort, lusso e usabilità quotidiana, oltre a un sedile posteriore ragionevolmente spazioso in caso di necessità. La potenza e l’aderenza sono due aree in cui la BMW M4 brilla.

La M4 standard è dotata di trazione posteriore, cambio manuale a sei marce e un focoso motore sei cilindri in linea biturbo da 473 CV.

I modelli M4 Competition hanno 503 cavalli. Entrambi i modelli sono disponibili con un cambio automatico opzionale a otto rapporti, l’unica trasmissione venduta con il sistema opzionale di trazione integrale xDrive. Esiste anche una nuova versione da pista, la M4 CSL da 543 cavalli, che elimina il sedile posteriore per ridurre il peso.

BMW M4 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Le novità per il 2023

BMW aggiunge alla gamma di M4 della Casa bavarese il modello CSL in edizione limitata dedicato alla pista. La M4 CSL guadagna 40 cavalli rispetto alla M4 Competition, per una potenza di ben 543 cavalli. Parte di questo sforzo di riduzione della massa sacrifica i sedili posteriori della coupé.

Altri risparmi di peso derivano dall’impianto di scarico in titanio, dal tetto, dal cofano e dal bagagliaio in fibra di carbonio, dai sedili leggeri in fibra di carbonio e dai freni carboceramici.

Molti componenti delle sospensioni sono stati sostituiti con pezzi più rigidi, compresi i supporti del motore e della trasmissione, mentre i cerchi da 19 e 20 pollici, più leggeri, sono avvolti da pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 R da pista.

Motore, trasmissione e prestazioni

La M4 è spinta da un brillante sei cilindri in linea da 3,0 litri biturbo, disponibile in tre potenze. La versione standard eroga 473 cavalli. È abbinata alla trazione posteriore e a un cambio manuale a sei rapporti. Con 503 cavalli, il modello Competition è ancora più veloce, ma l’unica scelta di trasmissione è un automatico a otto rapporti.

Per compensare la mancanza di un’opzione di cambio manuale, solo la M4 Competition può essere equipaggiata con un sistema di trazione integrale posteriore. Infine, la M4 CSL, limitata a soli 1.000 esemplari, ha una potenza di 543 cavalli e utilizza l’automatico a otto rapporti con trazione posteriore.

Ogni M4 è dotata di ammortizzatori adattivi, sensazione di frenata regolabile e un sistema di scarico a controllo elettronico che diventa più rumoroso nelle modalità di guida Sport e Sport Plus. Il volume può essere abbassato in qualsiasi momento premendo il pulsante M Sound. BMW offre anche una quantità eccessiva di impostazioni di modalità di guida regolabili che, a nostro avviso, possono diluire l’esperienza di guida immaginata dagli ingegneri BMW.

Interni, comfort e carico

Sebbene la M4 abbia la stessa disposizione degli interni e lo stesso spazio per i passeggeri della normale Serie 4, vanta una varietà di materiali unici e alcune opzioni ispirate alle corse. Il volante dai bordi spessi presenta una coppia di pulsanti rossi per le modalità di guida M personalizzabili.

L’abitacolo può essere arricchito con una grande quantità di finiture in fibra di carbonio e lunghi paddle al volante. I sedili sportivi M di serie sono notevolmente imbottiti e presentano un logo illuminato, un poggiatesta integrato e, per la prima volta su una M4, possono essere dotati di ventilazione. I sedili anteriori in fibra di carbonio opzionali non solo hanno un aspetto super cool, ma sono anche più leggeri di quelli standard e possono essere abbassati ulteriormente.

Prezzo della BMW M4 2023

Prezzo a partire da 101.000 euro.

