BMW è un marchio la cui storia è sempre viva nel cuore degli amanti dell’elica che non perdono occasione per ricordare i modelli più iconici che sono stati prodotti e che hanno contribuito a portare la casa tedesca nell’olimpo della storia automobilistica mondiale. Per questo motivo BMW stessa ha pensato di creare un’enciclopedia online che è possibile consultare in caso di necessità, vediamo come.

BMW la novità dell’enciclopedia online

BMW ha infatti da poco lanciato “BMW Historic Models overview” ovvero un catalogo online – per salvare il pianeta non consumando carta – che contiene la maggior parte dei modelli prodotti dal 1928 al 2008.

I modelli sono suddivisi per tipologia e versione, tra questi spiccano i modelli M ovvero quelli realizzati dalla divisione sportiva e che hanno reso la casa un riferimento per il piacere di guida più puro.

Se si sceglie un modello viene proposta la fotografia e di seguito tutte le declinazioni per propulsore ed alimentazione con i rispettivi dati tecnici e commerciali, come gli esemplari che sono stati prodotti.

E’ un modo perfetto per andare a verificare le proprie conoscenze o per apprenderne di nuove, relativamente ad un marchio che grazie alle nomenclature numeriche complicate è in grado di mettere in difficoltà anche gli appassionati più acculturati.

D’ora in poi non è ammesso sbagliare

La nuova enciclopedia è incompleta, infatti mancano diversi modelli prodotti nell’arco di 80 anni ma non è detto che l’enciclopedia non venga aggiornata nel prossimo futuro.

Questo strumento si rivela indispensabile per imparare i modelli e gli allestimenti che a differenza di altre case sono complicati da capire, in passato almeno il numero del modello indicava cilindrata ed alimentazione, oggi questo non è così intuitivo, vi sono in mezzo ragioni commerciali che non è il caso di spiegare in questo articolo anche se è giusto ribadirlo.

Per concludere, non resta che provarlo direttamente sui vostri device per verificare se si tratta di una buona aggiunta o meno.