Introduzione alla nuova gamma BMW R 18 2025

BMW Motorrad ha recentemente svelato la sua rinnovata gamma di motociclette R 18 per il 2025, presentando una serie di modelli che promettono di soddisfare le esigenze di ogni motociclista. Con un design accattivante e prestazioni migliorate, le nuove cruiser si pongono come un punto di riferimento nel settore. La parola chiave principale di questo articolo è BMW R 18 2025, che rappresenta l’evoluzione di un modello già iconico.

Il motore Big Boxer: potenza e coppia

Una delle novità più significative della BMW R 18 2025 è il motore Big Boxer, ora omologato Euro 5+. Questo bicilindrico da 1.802 cc eroga una potenza di 91 CV e una coppia massima di 163 Nm a 3.000 giri/min. La distribuzione della coppia è stata ottimizzata, con oltre 150 Nm disponibili tra i 2.000 e i 4.000 giri/min, garantendo un’esperienza di guida fluida e potente. I motociclisti possono aspettarsi prestazioni elevate, sia in città che su lunghe percorrenze.

Design rinnovato e comfort migliorato

Il design delle nuove R 18 è stato rivisitato, con copriruota anteriore e posteriore aggiornati e un cerchio posteriore da 18” che sostituisce il precedente da 16”. I cerchi presentano un nuovo design a sette razze e sono disponibili anche in versione Contrast Cut, offrendo un tocco di eleganza. La sella del pilota è stata progettata per garantire maggiore comfort, con uno schiumato più spesso e contorni modificati. Inoltre, la presenza di luci diurne di serie e una presa di ricarica USB-C rappresentano un ulteriore passo avanti verso la modernità.

Le varianti della gamma R 18 2025

La gamma R 18 2025 comprende diverse varianti, ognuna con caratteristiche uniche. La R 18 Classic, ad esempio, mantiene un aspetto classico con dettagli raffinati, mentre la R 18 Blacked Out si distingue per la sua eleganza e i dettagli in Black High Gloss. La R 18 Roctane, introdotta nel 2023, si presenta con una nuova colorazione Two-Tone Dragonfire Red Metallic e un pacchetto Comfort che include funzioni avanzate come il Hill Start Control e il sistema di controllo della pressione dei pneumatici. Ogni modello è progettato per offrire un’esperienza di guida unica, adattandosi ai gusti e alle esigenze dei motociclisti.

Prezzi e disponibilità

Le nuove BMW R 18 2025 sono disponibili presso i concessionari BMW Motorrad, con prezzi che partono da 21.750 euro per la R 18 base, fino a 30.350 euro per la R 18 Transcontinental. Ogni modello offre una combinazione di prestazioni, comfort e stile, rendendo la gamma R 18 una scelta ideale per gli appassionati di moto. Con queste novità, BMW Motorrad si conferma leader nel settore delle cruiser, proponendo motociclette che uniscono tradizione e innovazione.