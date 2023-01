Dal posto di guida, c’è ben poco che differenzi la BMW Serie 4 2023 dalla berlina Serie 3 su cui si basa, e questo è un bene. Ma all’esterno, lo stile della carrozzeria a due porte e la griglia a doppio rene oversize conferiscono alla Serie 4 un aspetto completamente diverso dalla sua controparte a quattro porte della Serie 3.

La praticità passa in secondo piano, letteralmente, perché i sedili posteriori della Serie 4 sono stretti e il bagagliaio non è spazioso come quello della Serie 3. La coppia della Serie 4 è elegante, veloce e raffinata come ci si aspetta dalle BMW. Ciò che manca, tuttavia, è la tradizionale maneggevolezza del marchio, soprattutto se si sceglie il modello base 430i, dotato di un motore turbo a quattro cilindri.

BMW Serie 4 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, prezzo

Le novità

La coupé e la cabrio entry-luxury di BMW sono sostanzialmente invariate per il 2023, ma i freni M Sport con pinze rosse o blu fanno ora parte del pacchetto estetico opzionale Shadowline. Il pacchetto Premium non include più i comandi gestuali del sistema di infotainment e l’head-up display opzionale è ora disponibile solo per i modelli M440i top-spec. Il pacchetto di assistenza al parcheggio è stato aggiunto alla lista degli optional e tutti i modelli sono ora dotati di un rivestimento del cruscotto in finta pelle.

Motore, trasmissione e prestazioni

Gli stessi due motori di punta della Serie 3 sono disponibili anche nella Serie 4. I modelli denominati 430i sono alimentati da un quattro cilindri 2.0 litri turbo da 255 CV. La M440i è alimentata da un morbido sei cilindri in linea da 3,0 litri turbocompresso che, grazie a un sistema ibrido a 48 volt, eroga 382 CV. La Serie 4 offre un’esperienza di guida sportiva, grazie a sospensioni ridisegnate, a una taratura dello sterzo più aggressiva, a una carreggiata posteriore più larga e a un baricentro più basso rispetto alla Serie 3.

Interni, comfort e carico

Gli acquirenti potrebbero non notare grandi differenze tra gli abitacoli della Serie 4 e della Serie 3, a meno che non si trovino sui sedili posteriori. Il layout della plancia, i materiali interni e i comandi principali sembrano identici a quelli della Serie 3 a quattro porte, anche se abbiamo notato che la linea del tetto più bassa della Serie 4 le conferisce una sensazione di minore spaziosità.

Lo spazio nel bagagliaio è meno generoso rispetto alla Serie 3, soprattutto nel modello cabrio.

Prezzo della BMW Serie 4 2023

Il prezzo base parte da €55.200. Vi aggiorneremo con le informazioni ufficiali.

LEGGI ANCHE: