Billie Eilish è una delle cantanti più famose ed apprezzate a livello mondiale, la giovane statunitense ci ha messo davvero poco tempo ad entrare nel cuore degli ascoltatori, in particolare nei giovanissimi che non perdono occasione per vedere le sue canzoni su internet o assistere ai suoi concerti in giro per il mondo. In questo articolo vediamo che auto guida e la sua collezione.

Billie Eilish, che auto guida?

L’auto che guida abitualmente Billie Eilish è una Chevy Suburban ovvero il suv della casa americana che ha molti estimatori negli Stati Uniti. Quest’auto nell’ultima versione in commercio è dotata di un motore V8 5.3 di cilindrata in grado di sviluppare una potenza di 380 cavalli.

Prima di diventare famosa Billie guidava una Mazda 5 che in USA è un minivan e nel caso della cantante era di colore blu con un motore 4 cilindri 2.3 di cilindrata in grado di erogare una potenza di 153 cavalli ed un cambio automatico da 5 rapporti.

Sportività con McLaren e Dodge Hellcat

Eilish ottenuta la fama ed i primi contratti milionari non ha perso tempo investendo soldi in automobili costose. Ha infatti comprato una McLaren 600LT in colorazione blu. Una supercar dotata di un motore V8, proveniente dalla 570S e aumentato di potenza a 592 cavalli.

La seconda auto della sua collezione è una Dodge Challenger SRT Hellcat di colorazione nera opaca che lei chiama amorevolmente “Baby Mama”. L’auto è dotata di un motore V8 6.2 Hemi accoppiato al compressore volumetrico.

Questa scelta permette all’auto di erogare una potenza di 717 cavalli direttamente alle ruote posteriori facendo divertire gli appassionati dei motori grossi e potenti, tipici delle Muscle Car americane che hanno fan in tutto il mondo.

La SRT è la seconda in ordine di potenza nel listino dietro solo all’edizione limitata “Red Eye” che è la Muscle Car più potente di sempre.