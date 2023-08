Le macchine a GPL hanno sicuramente un vantaggio in termini di denaro perché permettono di consumare meno se usate con questo carburante ed anche di immettere meno inquinamento nell’aria rispetto alla benzina e/o al diesel ma non sono esenti da problemi. Uno di questi riguarda il “perdere colpi” o singhiozzare. Scopriamo il motivo di questa problematica

Perché la macchina a GPL singhiozza

Iniziamo con il dire che un’auto che singhiozza innanzitutto perde potenza perché il perdere colpi a colpi non permette al motore di erogare tutta la sua potenza a disposizione e ciò comporta un’andatura altalenante che può risultare pericolosa se questo accade su strada.

Il singhiozzo è causato dalla mancata combustione nei motori a GPL. Se l’impianto non funziona correttamente non si riesce a produrre la corretta miscela aria/benzina ed il motore singhiozza, tra le cause nelle auto moderne può accadere per un’usura delle candele o per difetti alla pompa del carburante, anche il filtro può rappresentare un problema se intasato.

La miscela aria/carburante risulta inferiore rispetto al quantitativo normale (miscela magra) e questo porta ad un innalzamento della temperatura in camera di combustione con annesse detonazioni anomale (la perdita di colpi che l’utente sente).

Come poter risolvere la problematica?

Per risolvere il problema è bene affidarsi ad un bravo meccanico auto. E’ meglio spendere qualcosa in più ma aver una corretta diagnosi del problema e i relativi costi di intervento piuttosto che spendere poco e trovarsi sostituiti componenti non necessari o addirittura non aver avuto nemmeno un intervento sulla macchina.

Un bravo meccanico interverrà miratamente sul problema compiendo tutte le manovre del caso per scovare e risolvere il malfunzionamento permettendo alla macchina di tornare in perfetta forma.

Certo, si tratta di interventi costosi ma d’altronde la meccanica è cambiata e con essa anche i pezzi che compongono l’auto che ora sono diventati più cari rispetto al passato. Quindi è bene prepararsi a poter spendere per risolvere il difetto, se poi si dovesse riuscire a risolvere con meno spesa è meglio.