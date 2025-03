Scopri come BMW sta trasformando il suo stabilimento per la nuova era elettrica.

Il futuro della mobilità elettrica

La domanda di auto elettriche sta crescendo, ma non così rapidamente come previsto. Tuttavia, il processo di elettrificazione continua a progredire, e le case automobilistiche, come BMW, si stanno adattando a questa nuova realtà. Lo stabilimento di Monaco di Baviera, che ha una storia centenaria, si sta preparando per il lancio della Neue Klasse, previsto per l’estate del 2026. Questo nuovo modello rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile e innovativo per il marchio tedesco.

Investimenti e ammodernamenti

Per garantire il successo della Neue Klasse, BMW ha investito ben 650 milioni di euro nell’ammodernamento del suo stabilimento di Monaco. Questo investimento non solo migliorerà l’efficienza produttiva, ma permetterà anche di integrare tecnologie avanzate e processi produttivi più snelli. Il Direttore dello stabilimento, Peter Weber, ha sottolineato l’importanza di avere una fabbrica all’avanguardia, caratterizzata da flessibilità e innovazione. La produzione dei motori, per fare spazio alle nuove linee, è stata trasferita in Gran Bretagna e Austria, consentendo così di ottimizzare gli spazi a Monaco.

Un cambiamento epocale nella produzione

A partire dal 2026, la produzione della Neue Klasse affiancherà quella degli attuali modelli elettrici e endotermici. Tuttavia, dal 2027, lo stabilimento di Monaco si concentrerà esclusivamente sulla produzione di vetture elettriche. Questo cambiamento radicale richiede un approccio completamente nuovo alla produzione. Secondo Milan Nedelijkovic, membro del Board di BMW AG, l’obiettivo è semplificare i processi produttivi, riducendo il numero di componenti e digitalizzando la produzione. L’uso della realtà aumentata per monitorare la qualità delle auto sulla linea di montaggio rappresenta un’innovazione significativa che contribuirà a contenere i costi di produzione.

Preparazione per il lancio

La tempistica per l’avvio della produzione è stata attentamente pianificata. I primi veicoli pre-serie saranno costruiti presso il Centro di Ricerca e Innovazione (FIZ) del BMW Group, con il supporto del team di Monaco. Inoltre, il team di Monaco sta collaborando con i colleghi di Debrecen, in Ungheria, dove il primo modello della Neue Klasse entrerà in produzione entro la fine dell’anno. Questo approccio coordinato garantirà una fase di avvio senza intoppi, fondamentale per il successo della nuova gamma di veicoli elettrici.