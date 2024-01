La tassa di proprietà obbligatoria per tutti i veicoli deve essere calcolata correttamente. Al contrario si rischia di incorrere in sanzioni amministrative.

La tassa di proprietà, universalmente conosciuta come bollo, viene pagata obbligatoriamente su tutti i veicoli, specialmente su auto e moto. In ambito moto bisogna distinguere due categorie ben precise, che sono quella dei ciclomotori (fino a 50 cc di cilindrata) e quella dei motocicli. In base all’appartenenza a una delle due categorie per il nostro mezzo gli importi saranno differenti. Scopriamo, quindi, come si calcola il bollo della moto.

Bollo moto: come si calcola senza commettere errori

Se per quanto riguarda i ciclomotori si può pensare ad una cifra universale che vale per tutti i mezzi, per quanto riguarda i motocicli la situazione è diversa. L’importo esatto del bollo infatti si calcola, in base a diversi fattori. Essi sono:

la potenza in kw della moto;

la regione di appartenenza o dove è stato immatricolato il mezzo.

All’interno della categoria motocicli dobbiamo distinguere due ulteriori categorie: quella con potenza fino a 11 kw e quella con potenza superiore agli 11 kw. Il calcolo si effettua:

fino a 11 kw si paga una cifra fissa .

si paga una . Per la categoria con potenza superiore a 11 kw, ci sarà una potenza eccedente. Questa deve essere effettuata la moltiplicazione dei kw per un coefficiente regionale che cambia a seconda della regione di appartenenza. Forniamo un esempio pratico. Una moto che possiede una potenza di 45 kw, per i primi 11 pagherà una quota fissa (il cui importo dipende sempre dalla regione di appartenenza) per i restanti 34 kw si effettuerà il calcolo descritto sopra. La somma dei due importi darà la cifra esatta del bollo da pagare.

Naturalmente ogni dubbio può essere eliminato effettuando, attraverso il proprio numero di targa, il calcolo nei siti ufficiali dell’Aci o dell’Agenzia delle Entrate. Anche per quello che riguarda i ritardi sul pagamento ci si deve rimettere al regolamento della singola regione.

