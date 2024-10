Torna l’autunno e torna anche la stagione dedicata alle fiere automobilistiche, una delle più apprezzate degli appassionati che si tiene nel mese di ottobre è Bologna Auto e Moto d’Epoca che quest’anno si svolgerà a Bologna Fiere dal 24 al 27 ottobre. In questo articolo vediamo come si compone e come è possibile arrivarci per visitarla.

Bologna Auto e Moto d’Epoca 2024: come è strutturata

La fiera “Bologna Auto e Moto d’Epoca” 2024 è strutturata in 4 grandi aree: percorso auto, percorso moto, percorso mondo classiche e percorso ricambi.

Il percorso auto mette in mostra una vasta selezione di automobili che spaziano dai modelli da collezione sino alle youngtimers passando alle istant classic. Vi sono anche 4 aree esterne e sono 5.000 le auto previste per la vendita.

Il percorso moto invece è più ampio infatti si dispone su un’area di 15.000 metri quadrati e sarà principalmente dedicato ai costruttori bolognesi ed alla loro storia, parlando di moto prodotte a Bologna non si può non nominare Ducati, a questo proposito sarà mostrata la 500 del mondiale 1971 guidata da Phil Read.

Il percorso “mondo delle classiche” vede la presenza dei club dedicati ai vari marchi automobilistici sia italiani che esteri, sarà il debutto del Jaguar Enthusiasts club e del Museo Moretti-Ensolo dedicato ai carrozzieri piemontesi degli anni 50-60.

Si conclude con il percorso ricambi che offre la più ampia scelta di prodotti provenienti dall’Europa. Si va dagli interni sino ai componenti motore, si può trovare di tutto per la propria moto o auto d’epoca.

Come arrivare e biglietti

A BolognaFiere si può arrivare con tutti i mezzi a disposizione di seguito un riepilogo:

Auto – Autostrada uscita “Bologna Fiera”, dalla tangenziale uscite 7 o 8 ed i parcheggi sono quelli segnalati in blu vicino agli ingressi dell’area espositiva.

Treno – una volta raggiunta la stazione centrale si può arrivare in fiera tramite Taxi (posteggio piazza medaglie d’oro o Kiss&Ride in via Carracci) o in autobus tramite le linee 35-38-28.

Autobus – Dal centro città linea TPER 28 e dalla stazione ferroviaria bus 28-35-38

Aereo – Una volta arrivati all’Aeroporto interazionale Marconi si può raggiungere BolognaFiere in taxi, la distanza è di 8,5 km.

I biglietti si possono acquistare online su bolognafiere.vivaticket.com. Il biglietto scelto è valido per quella data e non è previsto rimborso.

Biglietto omaggio per bambini al di sotto dei 12 anni e per persone con disabilità dell’80% o superiore con accompagnatore. Il biglietto ridotto per i ragazzi dai 13 ai 17 anni e per persone con disabilità inferiore all’80%.