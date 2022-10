BYD sta progressivamente divulgando informazioni relative al lancio dei suoi veicoli in Europa e i relativi prezzi. Sebbene BYD abbia fornito un “prezzo di lancio” per ciascun modello, non conosciamo ancora i dettagli delle dotazioni incluse. Ma a meno di grandi sorprese, BYD dovrebbe adottare la strategia “tutto compreso” già in vigore in Norvegia: una sola versione, nessun optional e la scelta del colore.

Un principio che semplifica la scelta e la logistica.

BYD annuncia i prezzi di Atto3, Han e Tang in Europa

Il più atteso era chiaramente il SUV compatto Atto3. Il prezzo annunciato è quindi di 38.000 euro. Un prezzo che sembra abbastanza competitivo, persino aggressivo, per un SUV compatto di 4,46 m, un motore da 204 CV e un’autonomia di 420 km e che posiziona questo modello nel cuore dell’offerta del mercato europeo delle compatte con la VW ID.3, la Renault Megane, la MG 4, la Hyundai Kona, la Kia Niro o la Smart #1.

Sarà penalizzato soprattutto dal suo carico, che è limitato a 88 kW.

Top di gamma, berlina o SUV allo stesso prezzo

Per le Han e i Tang, nessun miracolo per il prezzo.

Si tratta di modelli che fanno parte del segmento E e che devono far parte dell’immagine del marchio. Il volume sarà per l’Atto3. Entrambi i modelli hanno lo stesso prezzo, che è anche abbastanza competitivo nel segmento: 72.000 euro. La scelta tra berlina e SUV non si baserà sul prezzo. Questa scelta è facilmente spiegabile: un SUV è di solito più costoso di una berlina, ma nei veicoli elettrici bisogna tenere conto anche dell’autonomia…

La Tang può vantare solo 400 km, mentre la Han, con una batteria simile, offre più di 500 km… Ma la Han è ancora penalizzata da un bagagliaio di soli 410 litri, che non è molto per una berlina di quasi 5 metri di lunghezza… Anche in questo caso, la potenza di ricarica non è il punto forte, con 120 kW per la Han e 110 per la Tang, laddove i concorrenti sono tutti a 150 kW o più.