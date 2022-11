La Lotus Eletre, il primo SUV elettrico della casa automobilistica sportiva britannica, è stata presentata a marzo di quest’anno e ora ha annunciato il suo prezzo. Dietro a questo formato XXL – lungo 5,10 m e largo 2,23 m con gli specchietti estesi – ci sono tre versioni: Lotus Eletre, Eletre S e Eletre R.

Le prime due hanno un motore elettrico da 603 CV con un valore di coppia di 710 Nm, mentre la Eletre R combina due motori elettrici da 905 CV e 985 Nm.

Mentre le velocità massime sono abbastanza simili e comunque aneddotiche (258 km/h per la Eletre e la Eletre S e 265 km/h per la variante R), la variante R è più vivace in accelerazione. Infatti, impiega solo 2,9 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h, rispetto ai 4,5 secondi della Eletre e della Eletre S.

D’altra parte, le ultime due si compensano in termini di autonomia omologata: 600 km secondo il ciclo WLTP, mentre la versione top deve accontentarsi di 490 km.

In ogni caso, la capacità della batteria è enorme: 112 kWh. Ciò significa che è necessario qualcosa di diverso da una presa di corrente per riempire la batteria in meno di 50 ore… Secondo il produttore, basterebbero 20 minuti per riempire la batteria dal 10 all’80% con i terminali veloci, senza che venga fornita la massima potenza di carica accettata…

Per il resto, Lotus prevede un caricatore di bordo da 22 kW come standard.

Prezzo Lotus Eletre 2023

Lotus Eletre: 96.890 euro

Lotus Eletre S: € 122.090

Lotus Eletre R: 152.090 euro

Equipaggiamento di serie

La Lotus Eletre di serie presenta 5 modalità di guida, sospensioni pneumatiche attive, torque vectoring, fari a matrice full LED, griglia attiva e cerchi da 20 pollici. A bordo, i sedili anteriori a comando elettrico sono regolabili in 12 posizioni.

Il climatizzatore a quattro zone e l’impianto audio da 1.380 watt con 15 altoparlanti completano l’head-up display da 29 pollici e il touchscreen da 15,1 pollici. Anche la guida completamente autonoma è di serie.

La Lotus Eletre S aggiunge uno spoiler posteriore attivo, un’illuminazione ambientale configurabile per gli specchietti retrovisori elettrocromici e, a bordo, un filtro dell’aria e un’autoradio da 2.160 watt con 23 altoparlanti. Infine, la Lotus Eletre R presenta un telaio ancora più affilato e ribassato, una modalità pista dedicata, una griglia attiva completamente aperta e il launch control. La trazione integrale della Lotus Eletre R è anche sterzante, mentre il cofano sportivo e un pacchetto in fibra di carbonio completano il look.