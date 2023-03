Le auto elettriche pagano il parcheggio? Tutto ciò che si deve sapere

Avere un'auto elettrica permette di usufruire di molte agevolazioni. Scopriamo quali sono in base alle regioni.

Le auto elettriche pagano il parcheggio? Quali sono le agevolazioni? Può valerne la pena?

In questo articolo vi spiegheremo tutto ciò che dovreste sapere in merito, in modo da avere un quadro più chiaro della situazione.

Le auto elettriche pagano il parcheggio?

Come regola generale, le auto elettriche permettono di accedere gratuitamente nelle Ztl e di parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu delle città italiane.

Ovviamente, però, ogni regione ha le sue regole specifiche. Molte amministrazioni però permettono l’accesso gratuito nelle Ztl e il parcheggio senza pagamento di sosta.

Scopriamo le varie regole in base alle principali città.

Roma

Inserendo la targa dell’auto sul sito del Comune avrete accesso alle Ztl e al parcheggio gratuito sulle strisce blu.

Milano

Le auto elettriche hanno accesso nell’Area C, nonché parcheggiare gratis su strisce gialle e blu. Assicuratevi però di chiedere il permesso sul sito del Comune.

In questo caso, le emissioni non devono superare i 50 g/Km.

Treviso

Possibile il transito nelle Ztl con permesso richiesto sul sito, quindi con inserimento della targa.

Torino

Possibile accesso nelle Ztl, mentre il parcheggio su strisce blu si paga da 1 a 2,50 euro l’ora.

Firenze

Possibile accesso alle Ztl con comunicazione della targa. Solo i residenti possono parcheggiare senza pagare, mentre i non residenti hanno uno sconto del 50% comunicando la targa.

Genova

Possibile acesso alle Ztl con contrassegno consegnato negli uffici competenti. Anche il parcheggio è gratuito se viene richiesto un pass annuale sul sito.

Ancona

Possibile il parcheggio sulle strisce blu, mentre non ci sono agevolazioni per le Ztl.

Bologna

Ingresso nelle Ztl gratuito ma contrassegno necessario. La sosta è gratis per chi ha auto elettriche.

Potenza

Parcheggio gratuito su strisce blu. Emissioni non superiori a 60 g/Km.

Napoli

Accesso alle Ztl con un costo di 10 euro per il permesso. In questo caso è possibile anche la sosta gratis.

Palermo

Possibile accesso nelle Ztl ma è necessario avere il pass. I parcheggi sono gratuiti. Attenzione: ciò non vale per le auto ibride.

Reggio Calabria

Parcheggio gratuito per chi abbia il contrassegno.

Cagliari

Parcheggi e Ztl gratis e disponibili se si chiede pass online.

LEGGI ANCHE: