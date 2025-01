BYD ha svelato al Salone dell’auto di Bruxelles la Atto 2 nuova crossover elettrica che si appresta a debuttare anche sul mercato europeo andando ad affiancare le atre vetture del marchio che bene hanno fatto in termini di vendite, facendo apprezzare questo brand nel nostro continente.

BYD Atto 2: un’estetica ben ragionata

La nuova BYD Atto 2 si presenta come un’auto elettrica con un look studiato per essere efficiente ed allo stesso tempo piacevole allo sguardo. La parte anteriore si riconosce per i fari full led che dominano la zona della calandra, quest’ultima di colorazione nero, al di sotto sono visibili le luci diurne.

Lo splitter è anch’esso di colorazione nero, in plastica naturalmente, e le fornisce un look sportivo. Il retrotreno è dominato dalla fascia luminosa che collega i gruppi ottici a LED e fa bella mostra di sé uno spoiler in tinta con la carrozzeria.

La firma delle luci è particolare perché mostra un nodo cinese che richiama il numero 8 ovvero l’infinito.

La novità della batteria integrata

La nuova Atto 2 presenta la tecnologia, finora inedita per le “piccole” questo marchio, cell-to-body che integra la batteria al telaio, rendendo piatto il pavimento e fornendo maggiore rigidità all’intero corpo vettura.

Le batterie saranno di due diversi tagli, la standard garantisce una durata di 312 km che possono salire a 463 nel ciclo urbano ed è abbinata ad un motore dalla potenza di 177 cavalli.

Il taglio più grande, su questo non si hanno ancora informazioni ma crediamo che possa avvicinarsi comodamente ad un’autonomia di 400 km e superare tranquillamente i 500 nella guida urbana.

L’obiettivo del marchio è certamente di replicare il successo dei modelli in gamma che tanto hanno fatto parlare nel mondo, portando il brand ad essere il riferimento nelle elettriche.