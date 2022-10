La BYD Seal sta per arrivare in Europa e porta con sé diverse novità. I produttori cinesi sono arrivati in forze al Salone dell’Auto di Parigi. I visitatori del salone hanno potuto scoprire i modelli elettrici di BYD. Questo marchio offrirà per la prima volta tre modelli: i SUV Atto 3 e Tang, oltre alla grande berlina Han.

BYD Seal: arrivo in Europa nel 2023 insieme alla Dolphin

Al salone era presente anche la Seal, una berlina più piccola. BYD ha confermato che sarà disponibile nel Vecchio Continente nel 2023. Con una lunghezza di 4,80 metri, è ancora un’auto di grandi dimensioni per l’Europa. Il produttore sta quindi pensando di offrire un quinto modello per la sua gamma entry-level, la city car Dolphin.

Questo modello ha una lunghezza di 4,10 metri, simile alle dimensioni della Renault Zoe.

Condivide la piattaforma “3.0” con la Atto 3 e riceve sul mercato una batteria da 44,9 kWh, che offre un’autonomia di 400 km secondo il ciclo di misurazione cinese, meno realistico del WLTP. Con questo veicolo, BYD potrebbe adottare una strategia di prezzi più aggressiva: il primo prezzo dell’Atto 3 in Italia è di 43.690 euro, esclusi i bonus.

Per quanto riguarda la Seal, non è ancora stato comunicato il prezzo per l’Europa.

In Cina, il modello è disponibile in diverse configurazioni tecniche, con trazione posteriore o integrale, e con due dimensioni di batteria (61,4 e 82,5 kWh). L’autonomia è fino a 700 km, sempre utilizzando il ciclo di omologazione cinese.

Riepilogo degli altri modelli

BYD Atto 3: SUV compatto lungo 4,45 metri (passo 2,72 metri), con un peso di 1750 kg nella versione più pesante. La batteria “Blade” (formato proprietario di BYD) è disponibile in due versioni da 49,9 e 60,5 kWh (fino a 420 km di autonomia). I suoi 204 CV azionano le ruote anteriori e catapultano il SUV a 100 km/h in 7,3 secondi.

In pratica, offre le caratteristiche di una Mercedes EQA 250, con un’accelerazione più decisa.

BYD Tang: un grande SUV a 7 posti, lungo 4,87 metri, con un unico pacco batterie da 86,4 kWh (400 km di autonomia). In configurazione a cinque posti, la Tang offre 940 litri di spazio nel bagagliaio (solo 235 litri in configurazione a 7 posti). Due motori con una potenza complessiva di 516 CV azionano le quattro ruote.

BYD Han: una grande berlina di 4,99 metri di lunghezza, che utilizza il gruppo propulsore della Tang. L’autonomia è maggiore grazie alla migliore aerodinamica (521 km nel ciclo WLTP). Purtroppo, questa berlina non ha un portellone, ma un bagagliaio.