L’automobile si utilizza durante la stagione invernale e se si abita in un luogo dove la temperatura scende costantemente sotto lo zero vi è il rischio che l’automobile non parta perché alcune parti del motore sono troppo fredde, quasi congelate. Per questo motivo esiste in commercio il liquido antigelo. In questo articolo vediamo come e quando controllarlo.

Come e quando controllare il liquido antigelo del motore

Il liquido antigelo si controlla a motore freddo di dato che così non si avranno conseguenze per la pelle (se lo si fa a motore acceso il liquido è caldo e potrebbe fuoriuscire prepotentemente a causa della pressione) si apre il tappo sulla vaschetta e quello del radiatore.

Si verifica che la sostanza sia a metà tra il minimo ed il massimo livello se è così vuol dire che non vi è necessità di eseguire un rabbocco.

Se si vuole controllare anche la densità del liquido antigelo, fondamentale per comprenderne la qualità, così da procedere ad un cambiamento totale in caso fosse scarsa, ci si deve fornire di un densimetro per antigelo. Un apposito strumento dotato di pompetta ed asta graduata per leggere il punto di congelamento del liquido.

Qual è il valore ideale da scegliere

Un valore ideale da scegliere deve essere tra -5 e – 10 gradi. Vi sono anche antigelo che reggono sino a -20 e -40 ma sono indicati per zone dove fa davvero freddo.

Per il nostro paese un -10 è già abbastanza. Quando lo si acquista si vede sulla confezione il punto massimo di congelamento, l’antigelo ha anche un punto di ebollizione più alto dei classici 100°C dell’acqua e quindi aiuta in caso di surriscaldamento del motore.

Valutare nel momento dell’acquisto il limite di tenuta più ideale e acquistarlo.