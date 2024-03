Cadillac CT5: prezzo, caratteristiche e design

Il segmento delle berline ha visto e vede numerose pretendenti per la corona, la maggior parte proviene dall’Europa con i marchi più conosciuti e blasonati, anche l’America si vuole unire con la Cadillac CT5. Quando si pensa a questo marchio spesso si fa riferimento ai modelli classici del passato o ai fallimenti nella prima parte del nuovo millennio. Ora la situazione potrebbe cambiare grazie ad un nuovo percorso produttivo che ha cambiato le forme delle auto che strizzano l’occhio al pubblico europeo. Analizziamone caratteristiche e prezzo.

Cadillac CT5: le caratteristiche

Le caratteristiche di questa vettura manifestano apertamente la provenienza e non è scritto per denigrare le vetture americane ma anzi, sono famose proprio per queste peculiarità. La nuova CT5 è dotata di un motore 2.0 Turbo abbinato ad un cambio automatico a 10 rapporti. La trazione è di serie posteriore e disponibile l’integrale.

Se si analizzano le caratteristiche tecniche non vi è poi molta differenza con le rivali europee a parte tipologia di motore e il cambio automatico. Questa scelta è stata dettata secondo noi dal fatto che hanno guardato alle rivali per ispirare la costruzione dell’auto.

Andando a valutare le sole prestazioni, la carta di presentazioni è positiva, il motore eroga una potenza di 237 cavalli e 350 Nm di coppia massima che sono dati di tutto rispetto. D’altronde non è un’auto che si presenta con una spiccata indole sportiva ma anzi punta tutto sul lusso e sul comfort di guida.

Design molto espressivo

Il design secondo i tecnici esprime tutto il lavoro fatto per rendere questo progetto realtà e promette di essere un’estensione del guidatore. Quello che si nota è lo stile ricercato e studiato che fa discostare questo modello dai precedenti, a testimonianza del nuovo corso che questo marchio sta affrontando.

La calandra presenta molti piccoli loghi Cadillac in argento, ben spaziati tra di loro come a voler mostrare un “respiro” all’anteriore, è mono-colore con il celebre logo nel mezzo, un design semplice ma allo stesso tempo di sicuro impatto.

Tutto il design esterno è stato studiato con l’aerodinamica in mente, quindi il cx è basso per una vettura di questa categoria e questo permette di avere maggiore velocità. I fari anteriori sono di tipo verticale e a LED e garantiscono il massimo della luminosità in ogni situazione. Infine i cerchi in lega rappresentano la perfetta unione tra stile ed ingegneria.

Cadillac CT5: il prezzo

Il prezzo della Cadillac CT5 varia a seconda dell’allestimento che si sceglie. L’allestimento entry-level è il Luxury che parte da $36.895 seguito poi dal Premium Luxury con un prezzo di partenza di $40.695 infine vi è il più costoso, lo Sport che ha un prezzo base di $41.695

Se si confrontano le cifre in euro la CT5 in allestimento Luxury parte da 32.910€ segue poi l’allestimento Premium Luxury a partire da 36.300€ ed infine vi è lo sport che parte da 37.300€. A parte vi sono i 2.000€ di importazione, comunque non sono prezzi affatto proibitivi, per quello che offre la macchina e se confrontata con le competitor.

Se siete interessati alle berline di lusso ecco altri modelli che potrebbero interessarvi: