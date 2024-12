Il calendario della Formula 1 2025

La stagione di Formula si preannuncia ricca di emozioni e novità. Con un totale di 24 gran premi, il campionato celebra il suo 75° anniversario, un traguardo significativo per una delle competizioni automobilistiche più prestigiose al mondo. Il Gran Premio d’Australia darà il via alla stagione dal 14 al 16 marzo, mentre la conclusione avverrà con il Gran Premio di Abu Dhabi nel weekend del 5-7 dicembre.

Le tappe del campionato

Il calendario 2025 vedrà la Formula 1 toccare cinque dei sette continenti, un segno della crescente popolarità di questo sport a livello globale. Tuttavia, a causa del Ramadan che si svolgerà a marzo, i Gran Premi del Bahrain e dell’Arabia Saudita sono stati posticipati ad aprile. Questo cambiamento evidenzia l’importanza di rispettare le tradizioni culturali, mantenendo al contempo l’integrità del campionato.

Le novità della stagione

Una delle caratteristiche più attese della stagione 2025 è l’introduzione di sei Sprint, che si svolgeranno in circuiti iconici come Shanghai, Miami, Spa, Austin, San Paolo e Qatar. Queste gare brevi offrono un’opportunità unica per i piloti di guadagnare punti extra e per i fan di assistere a un’azione intensa in un formato condensato. Inoltre, i test pre-stagionali si terranno nuovamente in Bahrain, dal 26 al 28 febbraio, permettendo ai team di prepararsi al meglio per la nuova stagione.

Una stagione da ricordare

Con una pausa estiva programmata ad agosto, che prevede tre weekend di stop tra il GP d’Ungheria e il GP d’Olanda, i team avranno l’opportunità di ricaricare le batterie prima di affrontare la parte finale del campionato. La stagione si snoderà attraverso circuiti europei in estate, per poi spostarsi nelle Americhe in autunno, culminando in un doppio appuntamento finale in Qatar e Abu Dhabi. Questa varietà di location e la celebrazione del 75° anniversario rendono il 2025 un anno imperdibile per gli appassionati di Formula 1.