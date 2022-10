Cambio gomme: prepararsi al meglio alla stagione invernale

Pneumatici invernali per viaggiare in sicurezza all'arrivo della nuova stagione, quali scegliere e quando montarli per evitare sanzioni.

In vista dell’inverno e con l’arrivo di giornate dalle temperature rigide è importante preparare anche l’auto ad affrontare con sicurezza la strada e le diverse condizioni meteorologiche, installando gli pneumatici invernali o tenendo a bordo le catene da neve, così come previsto dal Codice della Strada.

Tuttavia, quando si tratta di scegliere le gomme invernali giuste per la propria auto non è sempre semplice decidere: ecco qualche consiglio per affrontare al meglio i mesi più freddi.

Pneumatici invernali: quali caratteristiche devono avere

Gli pneumatici invernali permettono di affrontare la strada durante l'inverno con maggiore sicurezza, poiché le gomme sono progettate appositamente per offrire un elevato livello di aderenza su fondi ghiacciati, bagnati e innevati, anche con temperature rigide, ovvero inferiori ai 7 gradi centigradi. Inoltre, montare gli pneumatici invernali su tutte e quattro le ruote consente di tenere sotto controllo i consumi durante i mesi più rigidi e di diminuire la rumorosità del mezzo. Le esigenze di chi vuole cambiare gli pneumatici sono varie, come diverse sono le macchine e le caratteristiche specifiche di cui necessitano: questo ha portato alla produzione di molte tipologie diverse.

Quando si scelgono gli pneumatici invernali è prima di tutto importante verificare che questi siano in linea con alcuni requisiti stabiliti dalla legge.

Ad esempio, le gomme invernali devono avere un battistrada con spessore superiore agli 1,6 mm e devono avere la marcatura M+S (Mud and Snow, fango e neve), oppure il simbolo della montagna con un fiocco di neve (3PMSF – 3 Peak Mountain Snowflake), presente sugli pneumatici invernali che assicurano ottime prestazioni anche con condizioni severe;

Inoltre, bisognerà acquistare degli pneumatici invernali che siano adatti alle specifiche tecniche riportate sul documento unico di circolazione.

Per acquistare il modello giusto è necessario confrontare l’indice di carico, il codice di velocità e le dimensioni dello pneumatico con quelle indicate sul libretto.

Quando montare gli pneumatici invernali

Il Codice della Strada prevede che le gomme invernali debbano essere equipaggiate dal 15 Novembre fino al 15 Aprile, pur consentendo un mese circa di deroga sia all’inizio del periodo che alla fine.

Tuttavia, è bene sapere che questo periodo può variare in base alla zona geografica e che spesso gli enti che gestiscono le strade a livello locale possono introdurre diversi obblighi in base alle condizioni climatiche del territorio e delle caratteristiche delle strade. In alcune zone del Sud, ad esempio, sono previste deroghe per l’utilizzo degli pneumatici invernali a causa del clima più caldo.

Conoscere cosa dice la legge sul tipo di gomme da equipaggiare vuol dire non solo viaggiare in sicurezza, ma anche evitare d’incorrere in sanzioni che possono essere anche molto salate. Ad esempio, se si viaggia con pneumatici non adatti alla stagione in corso nei centri urbani, si potrà ricevere una multa con un importo che va da 41 a 169 euro, per arrivare a un massimo di 338 euro se l’infrazione viene commessa fuori dal centro abitato.

In alcuni casi, se si viene fermati dalla polizia e l’auto non è provvista di gomme invernali, è possibile anche incorrere nel fermo del veicolo e nell’obbligo di messa in sicurezza. Oltre a una multa, possono anche essere eliminati 3 punti dalla patente di guida.