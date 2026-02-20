Camion invade la carreggiata opposta sulla A1: code e interventi tra Firenze sud e Incisa

Un camion ha invaso la carreggiata opposta sull'A1 al km 311 vicino a Firenze: il conducente è stato estratto e trasportato in ospedale, mentre sul posto operano vigili del fuoco, polizia stradale e Autostrade per l'Italia con lunghe code in entrambe le direzioni.

Un incidente è avvenuto sull’autostrada A1 nel tratto tra Firenze sud e Incisa Reggello, causando rallentamenti e l’attivazione delle procedure di emergenza. Le autorità hanno chiuso temporaneamente corsie per consentire i soccorsi e la gestione del traffico.

L’evento ha coinvolto un mezzo pesante che ha oltrepassato la barriera spartitraffico e ha invaso parzialmente la carreggiata opposta. La manovra ha reso necessaria l’intervento di polizia stradale, vigili del fuoco e personale sanitario.

Sul luogo sono in corso i rilievi per determinare dinamica e responsabilità. Al momento non sono disponibili comunicazioni ufficiali su feriti gravi né su eventuali conseguenze per la circolazione a medio termine.

Dinamicità dell’intervento e condizioni del conducente

Nonostante l’assenza di comunicazioni ufficiali su feriti gravi, sul luogo dell’incidente sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco, personale sanitario del 118, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. I soccorritori hanno estratto il conducente, rimasto intrappolato nella cabina del mezzo, e lo hanno stabilizzato prima del trasferimento in ospedale con codice di media gravità. Secondo le ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine, non sono stati coinvolti altri veicoli: la dinamica indica che il camion ha urtato lo spartitraffico e ha interessato parzialmente la carreggiata opposta.

Operazioni di soccorso

Dopo l’urto contro lo spartitraffico e il coinvolgimento parziale della carreggiata opposta, le operazioni di soccorso hanno richiesto interventi coordinati. La squadra del distaccamento di Figline Valdarno è stata tra le prime ad arrivare e ha diretto le fasi di estricazione e di primo soccorso insieme al personale sanitario. È stata inoltre impiegata un’autogru per rimuovere il mezzo e mettere in sicurezza la sede stradale.

Ripercussioni sulla viabilità

L’incidente ha provocato la chiusura temporanea di una parte del tratto autostradale, con gestione del transito su corsie ridotte. Il traffico in direzione Roma è stato limitato a una sola corsia, dove si sono formate code che permangono, mentre sul senso opposto la circolazione è stata mantenuta su due corsie ma con rallentamenti. Le operazioni di rimozione e messa in sicurezza hanno contribuito alle limitazioni della circolazione.

Lunghezza delle code e consigli per gli automobilisti

Al momento della riapertura parziale si registravano circa 6 km di coda in direzione Roma e circa 5 km in direzione Firenze. I valori sono soggetti a variazioni in funzione della rimozione del mezzo e delle operazioni di pulizia della carreggiata.

Per limitare i rischi si raccomanda di attenersi alla segnaletica temporanea, di ridurre la velocità e di mantenere le distanze di sicurezza. Per i veicoli non indispensabili si consiglia l’utilizzo di percorsi alternativi o l’attesa fino alla completa normalizzazione del traffico, in considerazione delle operazioni in corso e delle possibili varianti dei tempi di riapertura.

Cause e accertamenti

Le cause dell’uscita dalla corsia e dell’invasione dello spartitraffico sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Gli investigatori della Polizia Stradale effettuano rilievi tecnici per ricostruire la dinamica e attribuire eventuali responsabilità. Sono in corso verifiche su elementi quali condizioni del veicolo, stato della carreggiata e comportamento del conducente, con esami sul posto e raccolta di testimonianze.

Procedure tecniche e sicurezza

Per il ripristino della normale circolazione si procede con la rimozione del mezzo e la bonifica della sede autostradale. L’impiego dell’autogru e il controllo delle barriere spartitraffico sono operazioni necessarie per accertare l’integrità strutturale e la sicurezza della carreggiata. Il personale di Autostrade per l’Italia coordina le chiusure e le riaperture delle corsie in base alle esigenze dei soccorsi e ai rilievi in corso, con tempi subordinati all’esito delle verifiche tecniche.

Impatto locale e raccomandazioni finali

A seguito delle verifiche sulle usure e delle riaperture delle corsie, l’incidente ha evidenziato la fragilità del traffico sull’A1 nei tratti ad alta intensità. È essenziale la collaborazione degli utenti della strada per ridurre rischi ulteriori.

Comportamenti prudenti, consultazione dei servizi di infomobilità e il rispetto delle indicazioni della Polizia Stradale contribuiscono a velocizzare le operazioni di emergenza. Tali misure favoriscono la rapidità dei soccorsi e la gestione delle code, limitando i disagi per gli automobilisti.

L’intervento ha previsto l’estrazione del conducente e il trasporto in ospedale, il coordinamento di più enti per la messa in sicurezza del tratto e la rimozione del mezzo con autogru. La circolazione è stata progressivamente ripristinata, ma permangono rallentamenti fino alla completa bonifica della carreggiata.

Proseguono gli accertamenti tecnici sulle cause dell’uscita di corsia e sulle condizioni del veicolo, attività che orienteranno eventuali provvedimenti. Rimane in corso la gestione operativa del tratto interessato, con ripercussioni sulla viabilità fino al termine delle verifiche.