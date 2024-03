DR 3: prezzo, dimensioni e interni

Il 2020 si apre per le auto cinesi con DR 3, il modello di suv della marca cinese. Ci troviamo infatti ad affrontare una globalizzazione in forte crescita. Ai grandi marchi storici si affiancano delle nuove proposte. DR infatti è un brand innovativo e nuovo anche come data di nascita, di origine italo-cinese, ovvero progettato dalle nostre parti ma prodotto in Cina. Si tratta di un marchio affidabile, che sta dando belle soddisfazioni non solo nel prezzo, ovviamente inferiore ma anche nel comfort, pari a quello degli altri marchi. Andiamo a vedere com’è il suv.

DR 3 2020: dimensioni e interni

Andiamo a vedere un modello di suv di tutto rispetto. Infatti, per quanto riguarda le dimensioni ci troviamo in linea con quelle degli altri suv presenti sul mercato. DR 3 nella sua versione 2020 misura infatti una lunghezza di oltre 4 metri, 420 cm per la precisione. La larghezza è pari a 176 cm, per un’auto spaziosa e piena di comfort e inoltre questo modello è alto 157 cm. Spazio garantito per un suv a 5 posti e con un bagagliaio dalla grande capienza di 420 litri, con cui il brand italo-cinese va a riscrivere la storia del segmento di riferimento.

Scheda tecnica e motorizzazioni

Con questo suv abbiamo la possibilità di scegliere fra due modelli. A fare la differenza in realtà è solo l’alimentazione del motore, in quanto ci troviamo a guidare in entrambi i casi un suv dal motore di 1.5 di potenza. Uno ha l’alimentazione a benzina classico e l’altro viene alimentato a GPL, entrambi le versioni sono con cambio manuale.

Prezzo DR 3

Il prezzo è una caratteristica non certo indifferente che va a finire indubbiamente fra i pregi della DR3. Infatti le due auto hanno fra di loro una differenza di 1000 euro. La prima, quella a benzina costa 14.900 euro mentre il prezzo di listino dell’altro modello è di 15.900 euro. Un prezzo ottimo, tenuto conto che si ha a che fare con un suv capiente ed affidabile. Un piccolo handicap? Pochi sfizi con cui giocare, ma l’essenziale c’è tutto.

