Un design accattivante e una qualità costruttiva superiore

La CFMOTO 700MT ADV si presenta come una delle novità più interessanti nel segmento delle moto adventure di media cilindrata. Con un design che richiama le sorelle maggiori, questa moto non solo attira l’attenzione per il suo aspetto, ma anche per la qualità costruttiva che offre. La scelta dei materiali e l’attenzione ai dettagli sono evidenti, posizionando la 700MT ADV in una fascia di mercato dove spesso i modelli europei e giapponesi dominano. La versione Nebula Black, con i suoi accenti dorati, risulta particolarmente affascinante, mentre la Nebula White offre un look più sobrio.

Dotazioni tecnologiche all’avanguardia

Uno dei punti di forza della CFMOTO 700MT ADV è senza dubbio il suo rapporto dotazione/prezzo. A un costo competitivo di 6.690 euro, questa moto è equipaggiata con un display TFT da 5 pollici, facilmente leggibile e dotato di connettività Bluetooth. Questa tecnologia consente di gestire chiamate, messaggi e navigazione tramite MotoPlay e Google Maps, rendendo ogni viaggio più semplice e sicuro. Inoltre, la moto è dotata di ABS a doppio canale disinseribile, controllo di trazione e manopole riscaldabili, tutti elementi che contribuiscono a un’esperienza di guida confortevole e sicura.

Prestazioni e comfort in viaggio

Il motore bicilindrico parallelo da 693 cc, capace di erogare 68 CV, offre prestazioni brillanti, con una velocità massima dichiarata di oltre 170 km/h. Nonostante il peso di 225 kg a secco, la 700MT ADV si distingue per la sua maneggevolezza, grazie a un telaio tubolare in acciaio progettato per garantire stabilità e agilità. La posizione di guida è comoda, con una sella ben imbottita a 820 mm da terra, che permette anche ai piloti di bassa statura di toccare il suolo senza difficoltà. Le sospensioni KYB assorbono efficacemente le asperità della strada, rendendo la guida piacevole anche su terreni accidentati.

Un’alternativa competitiva nel mercato

Con un mix di dotazioni complete, comfort e un prezzo aggressivo, la CFMOTO 700MT ADV si propone come una valida alternativa a modelli consolidati come Benelli TRK 702 e Moto Morini X-Cape. Sebbene non sia una moto da enduro pura, la 700MT ADV affronta senza problemi sterrati leggeri, grazie al controllo di trazione e all’ABS disinseribili. Tuttavia, è importante notare che le vibrazioni percepibili ad alti regimi e il peso elevato in manovra possono rappresentare delle sfide per alcuni piloti. In ogni caso, la CFMOTO 700MT ADV si fa notare per il suo “Cool Factor”, unendo prestazioni, tecnologia e un prezzo accessibile, rendendola una scelta interessante per gli appassionati di moto adventure.