Il costruttore cinese CFMOTO è impegnato su tutti i fronti, mentre abbiamo appena provato la sua nuova moto sportiva 450 SR e la roadster 800 NK è stata presentata ufficialmente, altri progetti riguardanti il futuro del marchio sono in corso, in particolare un V4 e un tre cilindri in linea.

Ma il produttore ha anche approfittato della conferenza di primavera per presentare una nuova variante della famiglia Papio.

CFMOTO Papio XO-1: caratteristiche, design, motori

La Papio ST 125 è una moto di piccole dimensioni, paragonabile alla Honda MSX, lanciata nel 2010 e venduta in diversi mercati internazionali. L’anno scorso, CFMOTO ha utilizzato questo modello come base per il suo ingresso nelle due ruote elettriche con il Papio Nova.

Il produttore cinese sta adottando un approccio neo-retrò anche con il nuovo Papio XO-1, appena presentato. Ultimo nato della gamma, questo modello conserva la tecnologia rudimentale del Papio ST, a partire dal motore monocilindrico da 125 cc che eroga 9,5 cavalli di potenza a 8.500 giri/min e 8,3 Nm di coppia a 6.500 giri/min per una velocità massima limitata a 90 km/h.

Tuttavia, il produttore ha ampiamente rivisto l’estetica della moto dotandola di una nuovissima carenatura che integra due fari tondi a LED che formano una X e una O. Dietro la piccola bolla fumé, il cruscotto integra un contatore analogico di 3 pollici con un piccolo display digitale.

La Papio XO-1 è molto accessibile con i suoi 114 kg di peso e un’altezza della sella di soli 760 mm. È montata su ruote da 12 pollici con dischi da 210 mm e 190 mm e ABS.

Disponibile in tre colori, la CFMOTO Papio XO-1 è venduta al prezzo equivalente di 1.440 euro in Cina nella versione ABS.

