Charles Leclerc vince il GP di Gran Bretagna: Ferrari festeggia la 250ª vittoria

Charles Leclerc ha vinto il GP di Gran Bretagna a Silverstone, portando la Ferrari alla sua 250ª vittoria in Formula 1. Scopri come è andata la gara e cosa hanno detto i protagonisti.

Il circuito di Silverstone ha visto un ritorno trionfale per la Ferrari e per Charles Leclerc che ha conquistato la vittoria nel Gran Premio di Gran Bretagna. Una gara emozionante, segnata da colpi di scena e dichiarazioni significative, che ha visto il pilota monegasco dominare la pista inglese.

La gara è stata caratterizzata da una serie di eventi che hanno tenuto con il fiato sospeso i tifosi. Kimi Antonelli partito in pole position, ha dovuto affrontare problemi tecnici che lo hanno costretto a chiudere al sedicesimo posto. Lewis Hamilton compagno di squadra di Leclerc, ha conquistato il terzo posto, mentre George Russell ha approfittato dell’ingresso della safety car per salire sul podio.

Leclerc: un ritorno alla vittoria

Dopo un periodo difficile, Charles Leclerc è tornato alla vittoria con una prestazione convincente. Il pilota della Ferrari ha dominato la gara fin dall’inizio, superando Antonelli al via e mantenendo il comando fino alla fine. Leclerc ha espresso la sua soddisfazione per il risultato, sottolineando l’importanza di questo successo dopo le difficoltà degli ultimi weekend.

“E’ incredibile. Il finale non è stato quello che avrei sognato, ma vincere dopo gli ultimi weekend è bellissimo. Già ieri mi sembrava di aver ritrovato del feeling e oggi l’abbiamo confermato e sono molto felice di questo.” ha dichiarato Leclerc dopo la vittoria.

John Elkann: un giorno storico per la Ferrari

Il presidente della Ferrari, John Elkann ha espresso la sua gioia per la vittoria di Leclerc, sottolineando l’importanza storica di questo successo. La vittoria a Silverstone ha portato la Ferrari alla sua 250ª vittoria in Formula 1, un traguardo significativo per la scuderia di Maranello.

“Complimenti a tutta la Ferrari. Sono 250 vittorie e la prima era arrivata qui a Silverstone e questo dimostra quanto sia importante questo giorno per noi. Leclerc e Hamilton hanno fatto una grande gara, quando Ferrari lavora bene le grandi cose succedono.” ha dichiarato Elkann.

La gestione della safety car e le polemiche

La gara è stata segnata anche da polemiche riguardanti la gestione della safety car. L’ingresso della safety car ha compatto il gruppo, favorendo Russell che ha approfittato di un passaggio ai box di Hamilton per salire al secondo posto. Questo ha scatenato discussioni tra i tifosi e gli esperti, che hanno criticato la gestione della situazione da parte dei commissari.

I commissari della FIA hanno inflitto a Leclerc una semplice reprimenda per il mancato rispetto della bandiera gialla durante la Virtual Safety Car, confermando così il terzo posto al traguardo. Un’eventuale penalità gli avrebbe fatto perdere il podio e i punti conquistati.

Hamilton: una gara combattuta

Lewis Hamilton ha avuto una gara combattuta, ma è riuscito a conquistare il terzo posto. Il pilota inglese ha espresso la sua soddisfazione per il risultato, sottolineando l’importanza di continuare a lavorare per migliorare la macchina.

“La macchina oggi era grandiosa. Tutti in fabbrica stanno continuando a spingere, portiamo qualcosa di nuovo ogni weekend e stiamo tutti spingendo al massimo. Il team merita tantissimo questa pole, siamo davanti a Mercedes e Red Bull che hanno tantissima potenza.” ha dichiarato Hamilton.

La vittoria di Leclerc a Silverstone rappresenta un punto di svolta per la Ferrari, che torna a competere ai massimi livelli. La scuderia di Maranello ha dimostrato di poter lottare per la vittoria, e i tifosi possono guardare con ottimismo alle prossime gare del campionato.