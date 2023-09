Amadeus è sicuramente uno dei volti più conosciuti della tv italiana, presente in programmi come Affari Tuoi ed il Festival di Sanremo in qualità di conduttore, in questo articolo scopriremo qual’è l’auto che utilizza tutti i giorni per muoversi nella capitale, città dove risiede con la famiglia.

Che auto guida Amadeus?

Amadeus utilizza per muoversi in città ed anche per altre necessità strettamente private una Mercedes Classe M. La M è il suv di maggior prestigio all’interno della gamma della Stella. Un veicolo poliedrico adatto sia per la città che per l’autostrada.

Rimane il problema legato alle dimensioni dato che quest’auto è tutt’altro che piccola, in particolar modo nelle fasi di parcheggio dato che gli spazi atti a contenere il suv non sono di per sé molti già normalmente figurarsi in una città come Roma.

Il modello del conduttore è un Classe M nella versione più tranquilla, comunque dotato di un motore turbodiesel da 204 cavalli, abbinato ad un cambio automatico a 7 rapporti, è perfettamente in grado di essere un perfetto compagno di avventure nella maggior parte dei viaggi che si possono compiere.

Inoltre un punto forte di questa vettura è la capacità di carico dato che è possibile caricare molti bagagli a bordo senza rinunciare alla comodità dei passeggeri. Questa caratteristica si rende perfettamente utile quando si viaggia.

Dal punto di vista dell’inquinamento è una vettura euro 6 seppur sia uscita nei primi anni 10 del 2000 la linea dell’ultima generazione è cambiata di poco ed è sempre riconoscibile. La classe M in un certo senso si fa notare sia per le dimensione ma anche per lo stile che è molto diverso rispetto alle sorelle minori.

A livello di guidabilità offre un discreto piacere di guida a dispetto della notevole mole, molto del merito va dato allo sterzo diretto ed alle gomme ribassate che abbinati permettono un ottimo inserimento in curva, veloce e sicuro.

