La casa tedesca Audi è pronta a lanciare sul mercato la versione elettrica E Tron del suo suv più sportivo ovvero SQ8 in questo articolo scopriremo i principali dettagli come il prezzo, la data di uscita, gli interni e la scheda tecnica.

LEGGI ANCHE: Come togliere il catrame dalla carrozzeria dell’auto

Audi SQ8 E Tron: scheda tecnica e interni

Audi SQ8 E Tron è la versione elettrica del suv sportivo che ha già riscosso successo nel nostro mercato nella versione dotata del motore termico.

Gli interni vedono un sistema di infotainment di altissimo livello con un cruscotto digitale che è in grado di fornire indicazioni sullo stato di ricarica e sull’autonomia generale del veicolo.

Il navigatore posto centralmente al cruscotto permette grazie all’app My Audi di collegare all’automobile sia Android Auto che AppleCarPlay così da avere sempre a portata di sguardo e selettore lo smartphone.

I sedili anteriori sono griffati S a testimonianza della sportività intrinseca al modello mentre i posteriori sono anch’ essi in pelle ma non presentano alcuna cucitura in rilievo.

Le performance sono davvero notevoli, lo scatto da 0 a 100 è coperto in appena 4,5 secondi e una velocità massima di 210 km/h.

La vettura è dotata di tre motori asincroni due davanti e uno posteriore in grado di fornire una potenza di 503 cavalli ed una coppia massima davvero elevatissima, pari a 973 Nm.

LEGGI ANCHE: Come togliere i graffi dalla carrozzeria dell’auto con il dentifricio

Data d’uscita e prezzo

La nuova versione di SQ8 E Tron vedrà il suo lancio sul mercato italiano nel 2024.

Il prezzo chiavi in mano dell’auto dovrebbe essere vicino ai 105.000 euro. Si tratta indubbiamente di una cifra importante ma non così elevate se si confrontano altre elettriche che non appartengono a questo segmento ma che hanno prezzi d’acquisto simili.

Sicuramente sul prezzo incide il fatto che si tratti della versione più potente sino ad oggi di questo modello.