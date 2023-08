Maria de Filippi è uno dei volti più famosi e conosciuti della televisione italiana, in Mediaset da moltissimi anni ha saputo entrare nel cuore delle persone per la sua ottima capacità di intrattenimento come conduttrice e volto principale dei programmi della rete milanese. In questo articolo scopriremo quale è la macchina che guida tutti i giorni.

Maria de Filippi Auto, ecco che modello è

Maria de Filippi non è una grande appassionata di motori, però come tutti ha acquistato un’auto spaziosa per caricare le cose di cui ha bisogno, pur non avendo figli una macchina con un vano di carico ampio è davvero utile in molte situazioni.

La scelta è ricaduta su un marchio conosciuto da tutti in tutto il mondo ovvero Audi. Infatti la macchina che guida Maria è una A6 ovvero la station-wagon top di gamma della casa di Ingoldstadt.

Una macchina dotata di un motore potente, comfort di bordo e spaziosità di carico da leader della categoria. Non è chiaro di che modello si tratti perché le poche foto presenti in rete non permettono di capirlo, si sa però il colore, ovvero il classico bianco che va molto di moda sulle auto moderne.

Caratteristiche e prezzo

Le caratteristiche della vettura sono le classiche di una station-wagon esternamente, naturalmente negli ultimi modelli sono stati aggiunti i fari a led di tipo Matrix e novità a livello di infotainment per rendere il modello adatto a quest’epoca super tecnologica.

E’ probabile che il modello scelto da Maria sia a trazione integrale Quattro la trazione perfetta in ogni condizione di terreno dall’asfalto asciutto alla strada innevata, la macchina è in grado di offrire il massimo del grip sempre.

Maria probabilmente non andrà molto in montagna ma poter sapere di poterlo fare senza problemi è di sicuro un’ottima cosa.

Il prezzo di partenza è fissato in 57.700 euro.